El Tribunal Suprem (TS) ha decidit aquest dimarts desestimar la denúncia que va presentar el president del Parlament, Roger Torrent, contra el jutge Pablo Llarena i altres tres magistrats per prevaricació.



Dilluns l'alt tribunal va rebutjar la la querella presentada pel president Quim Torra contra Mariano Rajoy per haver-se negat a publicar al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), en virtut de l'aplicació de l'article 155, el decret del 19 de maig de nomenament dels primers consellers, entre els quals hi havia presos polítics i exiliats.

La portaveu de la Generalitat, Elsa Artadi, va lamentar aquesta decisió del Suprem i va manifestar que posava de nou en relleu l'"empara" que han prestat els magistrats al Govern de Rajoy per fer i desfer com vulgui sense control i la manca d'independència del poder judicial.



Ara, davant la decisió del TS d'arxivar la denúncia del Parlament, el seu president, Roger Torrent, ha assegurat que no es quedaran "de braços plegats" i que seguiran "demanant les responsabilitats que pertoquin.



El Suprem ha assenyalat que arxiva la denúncia per un defecte, perquè el que corresponia era haver presentat una querella, com exigeix l'article 406 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), i que deixa la porta oberta a acceptar una nova petició si es formula de manera correcta.



Roger Torrent va formalitzar la denúncia contra Pablo Llarena i altres tres magistrats el passat divendres, pels presumptes delictes de detenció il·legal, prevaricació i vulneració dels drets fonamentals dels diputats que segueixen empresonats.



La mesura legal es va presentar per acord de la mesa del Parlament com a conseqüència de la decisió dels magistrats de vetar la investidura del diputat de Junts per Catalunya Jordi Sànchez.

Torrent ha explicat que la decisió de la Mesa comptava amb l'assessorament dels lletrats del Parlament, "que van apostar per la via de la denúncia i ha estat el gabinet de Presidència qui ha donat forma i ha redactat la denúncia”.