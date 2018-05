Suspesos els Premis Creixells per incloure finalistes no triats pels socis

La Junta Directiva del Ateneu Barcelonès ha acordat durant una reunió celebrada avui suspendre la convocatòria del 47è Premi Crexells, després que ahir tots els escriptors que havien arribat a la final decidissin retirar les seves obres en desacord amb el jurat.



En un comunicat fet públic aquesta tarda, la institució barcelonina assenyala que, "a la vista dels problemes sorgits arran de la convocatòria i resolució de la XLVII edició del Premi Crexells, ha acordat suspendre aquesta convocatòria i obrir un procés de reflexió que permeti mantenir el prestigi del degà dels premis literaris del nostre país".



Convocat per l'Ateneu, amb una dotació de 6.000 euros, el Crexells ja va viure una polèmica l'any passat en ser l'obra guanyadora l'autoeditada Crui. Els portadors de la torxa, del mallorquí Joan Buades, que no es trobava en llibreries.



Arran d'aquest fet, aquest any es va optar per canviar les bases i de jurat, i es va establir que les obres proposades, tant per autors com per editorials, haurien d'haver estat "publicades i distribuïdes".



Així mateix, es va acordar que en una primera fase, els socis de l'Ateneu i assistents en clubs de lectura de biblioteques escollirien entre les obres presentades, un total de 33, i després un jurat, format per Valèria Gaillard, Lluïsa Julià, Miquel de Palol, Xavier Pla, Enric Sòria, Carme Riera i Rafael Argullol, amb la vicepresidenta primera de l'Ateneu, Gemma Calvet, actuant de secretària, hauria de resoldre quin de les finalistes havia de ser mereixedora del premi.



Van arribar set a la final, però abans-d'ahir es va fer públic que el jurat, després d'una reunió a la qual van faltar Carme Riera i Rafael Argullol, va decidir incloure quatre finalistes més, la qual cosa va provocar que entre el dilluns a la nit i ahir els escriptors Tina Vallès, Raül Garrigasait, Enric Umbert, Marcel Fité, Sílvia Soler, Teresa Muñoz, Carme Martí, Josep Lluís Badal, Alfons Llit, Max Besora i Vicenç Pagès Jordà decidissin retirar les seves novel·les del premi.



L'Ateneu Barcelonès ha demanat aquesta tarda "disculpes a totes les persones afectades per aquest procés" i assegura que "tenim present i hem recopilat tots els comentaris, crítiques i propostes de millora que heu exposat a les xarxes socials o tramitat via carta. Us agraïm la vostra implicació i tindrem en compte les aportacions per esmenar els errors comesos". Arran de la polèmica, la vicepresidenta de la institució, Gemma Calvet, ha comunicat la seva renúncia al càrrec.



En el seu compte de twitter ha indicat que és una decisió presa "per les discrepàncies respecte de la gestió de la crisi Crexells i altres discrepàncies anteriors amb la Junta de la qual he format part".