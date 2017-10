"Han estat dies difícils", han reconegut els consellers d'Afers Exteriors i de Presidència de la Generalitat. Raül Romeva i Jordi Turull han informat poc abans del l'obertura dels col·legis electorals que es donen les condicions per a la celebració del referèndum d'autodeterminació.



Han anunciat que tots els catalans podran votar, fins i tot aquells que trobin les seves taules electorals tancades, perquè podran fer-ho en qualsevol altre punt de votació .

A totes les meses es podrà consultar tot el cens. El procés serà una mica més lent, perquè en aquests casos es farà necessari utilitzar un doble mecanisme. En primer lloc es realitzarà la consulta sobre si la persona que vol votar figura en el cens i després es verificarà que no hi hagi votat ja anteriorment.



Els consellers, que han comparegut al Centre de Premsa Internacional, també han informat que, a causa de les requises, no es disposa de suficients sobres, per la qual cosa es consideraran vàlides les votacions sense sobre, ja que el tipus d'urnes utilitzades garanteixen l'anonimat.



Raüls Romeva i Jordi Turull també han explicat sobre l'existència d'un "Grup d'Acadèmics i Professionals pel seguiment de la jornada del referèndum", integrat per catedràtics de Dret com Ferran Requejo, Mercè Barceló, Joan Vintró, a més de l'advocat Ignasi Faura i el notari Eladi Crehuet, que analitzaran possibles incidències i que al final de la jornada mantindran contacte amb la missió d'observadors internacionals.



Tots dos consellers han denunciat els atacs patits pels sistemes informàtics de la Generalitat, el tancament de 140 pàgines web, el bloqueig de servidors, la vigilància de les seus del Govern amb helicòpters i drons i altres mesures del govern espanyol destinades a intentar impedir la realització del referèndum.