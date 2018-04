El TC suspèn la candidatura de Puigdemont

El Tribunal Constitucional (TC) veta una possible investidura de Carles Puigdemont. L'alt tribunal ha admès a tràmit aquest dijous el recurs que va presentar al gener el Govern central contra la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de designar Puigdemont com a candidat a la investidura. L'admissió a tràmit del recurs comporta la suspensió automàtica de la decisió de Torrent, d'acord amb l'article 161.2 de la Constitució, que permet al Govern central impugnar les resolucions dels òrgans autonòmics recorregudes davant el TC.



La investidura de Puigdemont, en realitat, ja va quedar paralitzada al gener. Aleshores, el TC no va admetre a tràmit automàticament el recurs del Govern central –fet no gaire habitual–, però sí que va dictar unes estrictes mesures cautelars –que Puigdemont fos present físicament al ple i que tingués permís explícit del Tribunal Suprem per acudir-hi– que impossibilitaven en la pràctica la investidura. El president del Parlament, Roger Torrent, va ajornar posteriorment el ple fins que el Constitucional dictaminés sobre l'admissió del recurs.

En la seva resolució, el TC també veta qualsevol possible iniciativa del Parlament destinada a esquivar la impugnació. Amb advertiment inclòs. Així, declara "radicalment nul i sense valor" qualsevol "acte, resolució, acord o via de fet que contravingui la suspensió acordada en la present resolució". Incloent-hi "els que siguin confirmació o reproducció d'algun dels actes suspesos", cosa que tanca la porta a una eventual nova designació de Puigdemont com a candidat.



A més, el TC "adverteix" personalment a Torrent i la resta de membres de la Mesa del Parlament del seu "deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada". I especifica que, en cas contrari, podrien incórrer en "eventuals responsabilitats, inclosa la penal".

Les investidures frustrades

La decisió del TC arriba just quan els partits independentistes havien acordat intentar un altre cop la investidura de Puigdemont. El pla passava per portar al ple –probablement en la propera sessió convocada, el 3 de maig– una proposta de reforma de la Llei de la Presidència que permetria una investidura a distància, sense el candidat present físicament a la Cambra.



Els tribunals ja han vetat diverses investidures des de les eleccions del 21D. El TC ha impossibilitat la de Puigdemont, al gener amb les seves mesures cautelars, i ara de forma definitiva. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha tancat la porta en dues ocasions a la investidura de Jordi Sànchez, al març i a l'abril, en denegar-li permís per acudir al ple. El propi Llarena també va avortar la segona votació de la investidura de Jordi Turull, en enviar-lo a la presó –per segon cop, i juntament amb altres quatre consellers destituïts– només unes hores abans del ple al Parlament. En aquesta segona votació, no obstant, Turull no tenia possibilitat de ser investit president, per l'abstenció de la CUP i el fet que Puigdemont i el diputat d'ERC Toni Comin no van poder delegar el seu vot, també pel veto dels tribunals.

El 22 de maig, dia límit

La resolució del TC arriba igualment a falta de menys d'un mes perquè, el 22 de maig, es convoquin automàticament noves eleccions si no hi ha un nou president de la Generalitat. Els partits independentistes tenen ara diverses opcions sobre la taula: desafiar d'alguna forma les decisions judicials, engegar un 'pla D', amb un quart candidat que no s'enfronti al vet dels tribunals, o assumir una repetició de les eleccions.



Les diverses opcions són vistes de diferent forma pels partits implicats. ERC ha insistit els darrers mesos en la necessitat de formar un Govern efectiu, entre d'altres coses, per posar fi a l'aplicació del 155. El PDeCAT també apunta en aquesta mateixa direcció. Des dels cercles de JxCat més propers a Puigdemont, no obstant, s'ha apostat per mantenir l'enfrontament amb l'Estat jugant la carta de la legitimitat del propi Puigdemont. Aquesta via també és del gust de la CUP, que remarca la necessitat de desenvolupar la república.

