El TC suspèn la resolució del Parlament sobre el referèndum de 2017

MADRID El Tribunal Constitucional ha suspès de manera cautelar la Resolució del Parlament de Catalunya que permetia el referèndum sobiranista de 2017. Alhora, acorda comunicar personalment aquesta suspensió a la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, als seus òrgans de govern així com a l'Executiu català i al seu president, Carles Puigdemont, al mateix temps que els adverteix de les "eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en què poguessin incórrer".



El Ple del TC adopta aquesta decisió en admetre a tràmit el recurs presentat contra aquests acords per l'Advocacia General de l'Estat i l'admissió comporta la suspensió cautelar.



L'incident d'execució de sentència presentat per l'Advocacia de l'Estat se centra en diversos apartats de la Resolució 306 / XI, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 6 d'octubre. En concret, en apartats dels capítols titulats Referèndum i Procés Constituent, inclosos en el títol I sobre El futur polític de Catalunya.



Segons l'advocat de l'Estat, aquest acord del Parlament és contrari a la sentència del TC 259/2015, que fa un any va declarar inconstitucional i va anul·lar una altra Resolució del parlament autònom (la 1 / XI) "sobre l'inici del procés polític" a Catalunya , així com dos actuacions del TC que va estimar altres dos incidents d'execució anteriors contra: sobre creació de comissions parlamentàries (acte de 19 de juliol de 2016), així com la ratificació per part del Parlament de les conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés constituent (acte de 6 d'octubre de 2016).









El tribunal, d'acord amb el sol·licitat per l'Advocat de l'Estat, acorda notificar personalment la seva decisió a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, als altres membres de la Mesa de la cambra autònoma, al secretari general del Parlament, així com al President i el Govern de la Generalitat de Catalunya. El Ple els adverteix del seu deure d ' "impedir o paralitzar" qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada i els adverteix de les "eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en què poguessin incórrer".



El Constitucional dóna trasllat d'aquesta admissió a tràmit a la Fiscalia i la presidenta del Parlament, els membres de la Mesa de la cambra i el secretari general perquè formulin les al·legacions que considerin oportunes en el termini de vint dies.



El TC ha trigat dos mesos a adoptar aquest acord, ja que l'incident d'execució va ser presentat per l'Advocacia de l'Estat el passat 14 d'octubre contra la Resolució 306 / XI aprovada pel Parlament el 6 d'octubre del 2016.



A més, la Fiscalia es va querellar contra Forcadell el 19 d'octubre passat per permetre la votació del procés soberranista malgrat la prohibició del Tribunal Constitucional.



La querella, presidenta davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pels delictes de desobediència i prevaricació, acusa Forcadell de la seva "total menyspreu" a la Constitució de 1978 i d'usar "injustament" la presidència del Parlament.