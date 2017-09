El conseller de Salut, el exsocialista Toni Comín, i el quart tinent d'alcalde de Barcelona, ​​Jaume Asens (BComú), han carregat aquest dimarts contra el PSC acusant-lo de ser "còmplice de la repressió" de l'Estat contra el referèndum l'1 d'octubre .



Ho han fet en un acte de campanya a favor de l'1-O a la Via Júlia de Barcelona en què també ha participat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i la diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant, i al qual han assistit un miler de persones, que han ovacionat la crítiques al PSC en un barri històricament socialista.

Toni Comín s'ha preguntat "on és el PSC quan requisen cartells i es persegueix als que defensen la democràcia", i ha dit que sent vergonya pel que s'ha convertit el partit en el qual ell mateix va militar fins a 2014.



Ha acusat el partit que lidera Miquel Iceta de ser "còmplice dels hereus del franquisme", i ha rememorat la lluita per la democràcia del seu pare, Alfons Carles Comín (PSUC): s'ha referit a la seva figura per defensar que el 1- O és també una lluita en honor de totes les persones que van combatre el franquisme.

Comín, la intervenció inicial ha estat interrompuda per crits de 'Sanitat, pública i de qualitat', ha dit que el procés independentista s'ha convertit en els últims dies en una reivindicació per la democràcia --més enllà de la independència--, i ha assegurat que l'1-O pot ser beneficiós per a tots els espanyols.



Ha argumentat la seva tesi en què una república catalana pot ser una palanca de canvi i el detonant d'una futura república espanyola: "Això no va de castellans i catalans, ni és nacionalista perquè ens volem anar d'Espanya precisament perquè no suportem el nacionalisme espanyol, lligat al feixisme ".

Asens: "Els necessitem defensant el dret a l'autodeterminació".



Jaume Asens, company de partit de l'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha cridat a votar al referèndum i ha demanat als sobiranistes del PSC que "donin un pas endavant" i reivindiquin el 'dret a decidir' de Catalunya com feien els socialistes catalans fins fa quatre anys.



I ha citat a l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), Núria Parlon, i a l'exdiputada Laia Bonet: "Els necessitem defensant el dret a l'autodeterminació".



També s'ha dirigit directament a Miquel Iceta per demanar-li que "no s'amagui darrere dels esdeveniments ni es quedi de braços creuats: si doneu un xec en blanc al PP, no podrem formar part de la palanca del canvi".



Asens, de l'ala sobiranista dels 'Comuns', no entén com els socialistes han deixat passar l'oportunitat de governar a Espanya "a canvi de defensar el 'dret a decidir" de Catalunya, en al·lusió a un possible suport d'Podem a un govern del PSOE, i ha dit que aquest partit no té res a veure amb el que combatia el franquisme.



També ha retret al PSC i al PSOE que "callin mentre la policia requisa clavells vermells, vermells com la rosa socialista", i ha recordat al PSC el seu passat catalanista i de defensa del 'dret a decidir'.

Cuixart reclama llibertat per fer campanya

Jordi Cuixart, d'Òmnium Cultural, també s'ha dirigit al PSC per criticar que "ells sí puguin fer campanya a favor de l'abstenció però impedeixin fer campanya a favor" de la votació, i ha reivindicat que en molts municipis governats pels socialistes es podrà votar perquè s'han aconseguit pactes per a això.



També ha aprofitat que l'acte s'ha celebrat a Nou Barris per reivindicar "la lluita de carrer i la pluralitat" del procés independentista, i ha cridat a votar massivament l'1-O per contrarestar la por que, al seu parer, intenten imposar des de l'Estat.

Reguant: "El franquisme no s'ha acabat"

Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, no ha citat el PSC però sí al conjunt de forces que "impedeixen la democràcia" anant en contra de l'1-O incloses les socialistes, i ha considerat que ho fan perquè saben que el resultat serà vinculant.



També ha criticat que s'hagi desallotjat alguns concentrats davant l'empresa Unipost a Terrassa (Vallès Occidental), i ha assegurat que el camí cap a l'1-O està servint per constatar que "el franquisme no s'ha acabat i es viu en un règim hereu ".