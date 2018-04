El Parlament ha aprovat aquest dimecres les primeres iniciatives de la legislatura amb el vot delegat del conseller destituït Toni Comín.



Ha aprovat, després del corresponent debat, per 134 vots a favor i cap en contra, el decret llei sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària del 2012 per part del personal del sector públic de la Generalitat.



Prèviament s'havien votat dos informes sobre el compliment del pressupost de la Cambra catalana del 2017, que han sortit endavant amb 131 vots a favor, els de JxCat, ERC, Cs, PSC, els Comuns i el PP, i les 4 abstencions dels diputats de la CUP.



Set vots han estat delegats: els d'Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull, empresonats, i els de Carles Puigdemont, exiliat a Alemanya, i Toni Comín, a Bèlgica.



Els vots delegats de Puigdemont i els dels diputats presos no han estat impugnats, malgrat el qüestionament dels seus drets polítics per part del jutge del Suprem Pablo Llarena, però Cs ha anunciat que sí portarà al Tribunal Constitucional (TC) la delegació de vot del conseller Comín.

Impugnació de Cs contra el dret de vot de Comín

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha afirmat que el seu grup presentarà un recurs d'empara davant el TC contra la decisió del Parlament de garantir el dret de vot de Comín al Parlament, per delegació.



Arrimadas ha explicat que el seu grup presentarà aquest recurs davant "la inacció" del Govern central, que aquest dimarts va dir que estudiaria si recorre al vot delegat, però que encara no ha pres una decisió definitiva sobre aquest tema.

Abans de celebrar la primera votació del Parlament amb el vot delegat de Comín, la líder de Cs ha demanat la paraula per criticar que la Cambra catalana "doni premis a qui se salta les lleis", en al·lusió a Comín.



"La delegació de vot no està pensada per als fugits de la justícia", ha dit Arrimadas per referir-se als exiliats, i ha insistit en l'acusació a la Mesa del Parlament de funcionar "més com a gabinet d'advocats dels fugits de la justícia que com a representants de tots els catalans".

Aquest dimarts des de la sala de premsa del Parlament, Arrimadas ja havia demanat al Govern central que prengués mesures contra la delegació de vot del conseller i havia advertit que, si no ho feia, Cs actuaria.



Cs considera que és millor que qui impugni el vot delegat de Comín sigui el Govern ja que, si l'Alt Tribunal accepta a tràmit el recurs de l'Executiu suspèn automàticament la decisió d'acceptar el vot delegat --el vot delegat--, mentre que el recurs de Cs podria trigar mesos a resoldre's.

El vot delegat de Comín i també el de Puigdemont són claus per desencallar la legislatura: amb aquests vots, JxCat i ERC sumen 66 escons, els suficients per fer front als 65 que sumen Cs, PSC, PP i Comuns, i per investir així un president en segona votació --que requereix majoria simple--.