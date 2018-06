“Vull que li quedi clar el què va passar a Catalunya l'1-O, perquè nosaltres no ho oblidarem mai”. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha saludat amb aquesta frase al rei Felip poc després de la seva arribada al Nou Estadi de Tarragona per presidir la cerimònia inaugural dels XVIII Jocs Mediterranis.



El monarca espanyol havia arribat a l'estadi poc abans de les 21.00 hores i havia estat rebut pel president del Govern, Pedro Sánchez, i poc després Torra se li ha acostat i li ha lliurat dos documents: l'informe del Síndic de Greuges sobre La vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques en ocasió de la reacció penal a l'1-O i l'aplicació de l'article 155 i el llibre del reporter Jordi Borrás, Dies que duraran anys, en el qual es deixa constància de la repressió policial contra la població que va anar a votar durant la jornada del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.

A continuació, el Rei ha accedit a la llotja de l'estadi seguit d'aprop per Sánchez i a una certa distància per Torra, que exhibia el llaç groc a l'americana i s'ha situat a l'esquerra de tots dos.



El protocol fixava que tots dos, Sánchez i Torra, havien de rebre el rei a la seva arribada, però després de baixar del seu cotxe, Felip VI ha estat saludat només pel president del Govern.

A l'estadi, dempeus, han escoltat tots ells en primer lloc l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors i a continuació la marxa reial que ha estat rebuda amb aplaudiments i xiulades d'un públic que ocupava només una part de l'estadi.



Després de prendre tots ells seient ha començat la cerimònia inaugural, durant la qual s'ha pogut veure parlar Pedro Sánchez amb Quim Torra.

Era la primera ocasió en què tots dos governants es veien s'han vist com a màxims i també la primera vegada que el rei coincidia amb el president de la Generalitat.



Quim Torra havia rubricat aquest mateix matí la seva ruptura amb el monarca ja que abans de desplaçar-se a Tarragona havia signat al Palau de la Generalitat la seva renúncia com a vicepresident d'honor de la Fundació Princesa de Girona

Concentracions de protesta contra el rei

Hores abans de la cerimònia, el president de la Generalitat s'ha acostat a una de les concentracions de protesta contra la presència del rei que han tingut lloc a Tarragona.

El president de la Generalitat participa en un acte de protesta contra la presència del rei a la inauguració dels Jocs del Mediterrani / EUROPA PRESS

Torra ha arribat passades les 19 hores als Jardins de la Reconciliació, on ha parlat davant un miler de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural.

En una breu declaració davant els manifestants, ha explicat que el trencament de relacions amb la monarquia ha estat una decisió molt meditada i ha reiterat que cap membre de la Generalitat no assistirà a cap acte convocat pel Govern espanyol, però que ha decidit ser present a la cita esportiva perquè l'acte se celebra a Tarragona i "no foragitaran a cap president de Catalunya del seu país".



Així mateix, ha explicat un altre cop`que tenia previst demanar al Rei "que s'excusi i demani perdó a tots els ferits i al poble de Catalunya per enviar la Policia a atonyinar catalans quan votaven lliurement en unes escoles, el temple sagrat de la democràcia", en el referèndum de l'1 d'octubre.

A més d'aquesta concentració, s'ha celebrat simultàniament una altra en contra del rei convocada pels CDR prop de l'estadi, i a uns 100 metres d'aquesta, unes cinquanta persones convocades pel partit d'ultradreta VOX han exhibit banderes espanyoles i han cridat en favor del rei.



Xiulades i crits

Dins l'estadi, davant d'un públic que exhibia una quantitat considerable de banderes espanyoles, l'alcalde de Tarragona i president del Comitè Organitzador dels XVIII Jocs Mediterranis, Josep Fèlix Ballesteros, ha assenyalat que aquest esdeveniment esportiu és "el resultat del treball conjunt de diferents institucions", de la suma de voluntats i de la lleial col·laboració entre elles.



Ballesteros ha reivindicat la identitat plural de tots els territoris del Mediterrani, ha desitjat un futur millor i més just per a tots els refugiats, i s'ha mostrat convençut que seran "els Jocs de la pau i el diàleg", però quan ha saludat a les autoritats presents, s'han tornat a sentir xiulades i també crits de suport al president de la Generalitat.