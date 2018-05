Torra amenaça amb una querella contra Rajoy si no permet nomenar els consellers

Contraatac jurídic des de la Generalitat. El president Quim Torra adverteix al Govern central, que no pot bloquejar la publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) del nomenament dels consellers designats pel propi Torra, i que, en cas de fer-ho, es reserva prendre accions legals. Inclosa una querella per prevaricació contra el president de l'Executiu central, Mariano Rajoy.



En un comunicat, el departament de Presidència explica que Torra ja té a les seves mans el dictamen que va encarregar a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat sobre el bloqueig dels nomenaments. I que aquest estableix que el Govern central "no pot impedir" la publicació del decret de nomenament –necessari perquè es faci efectiu– al diari oficial, "ni pot evitar la presa de possessió del nou executiu català".

El dictamen argumenta en primer lloc que les atribucions del president per formar govern "tenen naturalesa discrecional i no estan sotmeses a cap autorització ni control derivats de les mesures adoptades en aplicació de l'article 155". A més, recorda que l'autorització prèvia del Govern central al nomenament "comporta un control merament formal i constitueix un acte degut i reglat". És a dir, que çes obligatori per part del Govern central. I, per tant, "en el cas que no s'atorgui o que es denegui expressament, els òrgans que han d'autoritzar la publicació del Decret incorren en un incompliment que és contrari a l'ordenament jurídic i, per tant, susceptible de control judicial".



Sobre el fet que alguns dels consellers designats per Torra són a la presó o a l'exili –argument aportat pel Govern del PP, el propi partit, el PSOE i Cs per oposar-se que prenguin possessió del càrrec, i per allargar l'aplicació del 155–, el dictamen fa dues apreciacions. Per una banda, recorda que els consellers en qüestió –Jordi Turull, Josep Rull i Toni Comín– "no tenen limitat l'exercici dels seus drets polítics i no concorre cap circumstància legal que n'impedeixi la presa de possessió". Per l'altra, assenyala que "cap norma exigeix que la presa de possessió dels membres del Govern hagi de ser simultània i presencial", i que només és necessari "que consti de manera fefaent la seva voluntat d'acceptar el càrrec i les obligacions que comporta".

Carta a Rajoy, recurs al TC i amenaça de querella

Amb aquests arguments jurídics a la mà, Torra pressiona al Govern de Rajoy. Explica que en les properes hores enviarà una carta al president espanyol "per exigir-li que es publiqui immediatament el decret de nomenaments del Govern al DOGC". A la vegada, demanarà al al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que adopti "mesures cautelaríssimes" per garantir la formació de Govern.



En darrer terme, i si el Govern central segueix bloquejant la formació de Govern, Torra "té previst adoptar les mesures legals pertinents per fer respectar els seus drets, entre les quals no es descarta una querella per prevaricació contra el president Rajoy".

La Llei del Diari Oficial de la Generalitat estableix que l'entitat gestora del DOGC –actualment, controlada pel Govern central, com tota l'administració de la Generalitat, a través del 155–, ha de publicar els seus documents "en el termini

màxim de deu dies hàbils des de la recepció de l'ordre d'inserció", un punt que alguns juristes han ressaltat els darrers dies, a l'hora que avisaven que el Govern central incorreria en una i·legalitat si supera aquest termini -que es compleix dilluns-.



El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, no obstant, no fa referència a aquests terminis temporals. Però sí que cita el propi acord del Senat que autoritzava el Govern central a aplicar el 155, quan diu que els òrgans destinats a substituir els de la Generalitat actuaran "con arreglo a la normativa estatal o autonómica de aplicación", i conclou que, pel que fa a la publicació al diari oficial, la normativa que regeix és la llei del DOGC. En aquest sentit, conclou que l'autorització del Govern central a les publicacions del DOGC constitueix "un acte reglat i degut per llei, i la negativa o el retard a atorgar-la constitueix una vulneració de l'ordenament jurídic contrària al principi de legalitat".

Formar govern, un "acte personalíssim" del president

El dictamen insisteix a més que el nomenament de consellers és un "acte personalíssim" del president de la Generalitat, que aquest "no ha de ser acordat amb el Govern, els membres del qual és clar que encara no han estat nomenats", i que "no pressuposa la proposta o l'acord de cap altre òrgan o autoritat" i "encara menys el referendament a la decisió del nomenament per part d'un altre òrgan".



El dictamen afegeix, a més, que si bé "l’Estat deté encara les atribucions derivades de l’aplicació de l’article 155 sobre l’Administració de la Generalitat", no ocorre el mateix amb "les personalíssimes i exclusives del seu president", un cop ha accedit al càrrec. Un punt a tenir en compte pel que fa a les eventuals accions judicials anunciades per Torra: si bé la Generalitat no podria emprendre-les, en estar encara control·lada pel Govern central, sí podria el propi Torra, com a president.