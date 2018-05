El president de la Generalitat, Quim Torra, ha decidit prescindir dels quatre consellers empresonats o exiliats que havia nomenat –Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín i Lluís Puig– per fer possible que Mariano Rajoy desbloquegi la publicació del nou govern al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), fet que hauria de fer decaure automàticament i immediata la intervenció del Govern català amb l’aplicació de l'article 155.



En substitució dels consellers esmentats entren Damià Calvet, al capdavant del departament de Territori i Sostenibilitat; Alba Vergés, de Salut; Laura Borràs,de Cultura, i Àngels Chacón, d'Empresa i Ocupació.

Elsa Artadi, prevista inicialment per fer-se càrrec d'aquest darrer departament, serà consellera de Presidència, en substitució de Jordi Turull.



El Govern de Mariano Rajoy havia ratificat aquest mateix dimarts que no publicaria el decret de nomenament dels consellers decidits per president Quim Torra.

Així ho ha comunicat per escrit el secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, al secretari del Govern de la Generalitat, Víctor Cullell, en una carta en la qual defensa el "control de legalitat" que segueix tenint el Govern sobre els actes de la Generalitat a conseqüència del 155.



En la mateixa nota, Bermúdez de Castro explicava que van encarregar un informe als serveis jurídics de l'Estat i que aquests havien determinat que la decisió del president Torra no s'ajustava a la legalitat, tot i que no fan referència a cap llei que justifiqui aquesta valoració.

Els consellers nomenats pel president de la Generalitat, segons el govern espanyol no podrien exercir de forma "vàlida i efectiva" el seu càrrec.



Divendres passat, Quim Torra, va adreçar una carta a Mariano Rajoy per reclamar el desbloqueig “immediatat i sense més dilacions” del nomenament dels consellers del nou Govern, per “restablir la normalitat institucional” a Catalunya, i li va demanar de nou l'inici d'un diàleg entre tots dos.



Torra li va traslladar a més els arguments jurídics exposats del dictamen elaborat per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que va insistir en què el Govern espanyol està obligat a fer possible la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) del decret de nomenament dels consellers signat pel president de la Generalitat.



Aquesta mateixa tarda Quim Torra ha anunciat la presentació d'una querella contra Rajoy per prevaricació, per haver bloquejat els nomenaments de Rull, Turull, Puig i Comín.