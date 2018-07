Torra: "La decisió de Llarena demostra que la separació de poders a Espanya és un mite"

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha mostrat contundent amb la decisió del jutge Pablo Llarena de suspendre els diputats processats per rebel·lió:"Efectivament, tornem a veure com la separació de poders a Espanya és un mite. Aquesta sentència amb la que es pretèn suspendre els diputats electes està en al línia de les sentències que no només no compartim, sinó que considerem indecents", ha dit. Torra ha criticat durament que polítics "escollits democràticament" se'ls suspenguin els seus "drets i llibertats".



El president de la Generalitat ha aprofitat la compareixença a Escòcia amb l'exdiputada a l'exili Clara Ponsatí i el seu advocat, Aamer Anwar, per fer aquestes valoracions sobre la decisió judicial, que afecta directament a les majories del Parlament. També s'ha referit al conflicte que es pot produïr entre el Tribunal Suprem i la cambra, ja que el reglament parlamentari contempla que és el ple qui ha de decidir si se suspèn un diputat per majora absoluta, un cop ja existeix una decisió judicial al respecte. Torra ha dit no tenir "cap dubte" que el Parlament "defensarà la seva sobirania".



De fet, fonts de Junts per Catalunya confirmen que ja s'estan movent contactes per portar a la cambra la decisió de Llarena. Si, finalment, la suspensió dels diputats independentistes acabés discutint-se al ple, s'obriria la porta a la desobediència d'un dictamen del Tribunal Suprem. Aquest escenari es presenta just després de la reunió entre el president català i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que havia de representar primera pedra d'un camí cap a la distensió entre institucions; un camí que ara es podria veure amenaçat.



Aquest dijous se celebrarà tan la reunió entre el conseller d'Economia, Pere Aragonès, i la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, com la Mesa del Parlament on es podria posar sobre la taula el debat parlamentari sobre els diputats suspesos. Tanmateix, els lletrats del Parlament es pronunciaran sobre la decisió judicial de Llarena. Els dubtes rauen en com aplicar una suspensió temporal de diputats substituint els implicats quan no existeix la figura d'un diputat suplent. També caldrà veure com es resolen les tensions entre el reglament del Parlament i la decisió judicial.

Rull, Turull i Forn a presons catalanes

Tres dels diputats recentment suspesos per Llarena, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, ja han estat traslladats a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). Han arribat en cotxes sense ientificar acompanyats dels Mossos d'Esquadra des de la presó de Brians II, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat). Amb aquest moviment, ja són a Catalunya tots els presos independentistes que havien estat tancats durant mesos a institucions madrilenyes.



De manera inevitable, la decisió de Llarena també ha marcat l'actualitat a les institucions penitenciàries. Els advocats d'Oriol Junqueras i Raül Romeva els han visitat per parlar sobre com afrontar des de les defenses la seva suspensió. Aquesta tarda, es preveu que tots els advocats dels diputats afectats es reuneixin per acordar una estratègia conjunta, ja que existeixen dubtes sobre l'efectivitat d'aquesta inhabilitació temporal.



Torra es reuneix amb Nicola Sturgeon

La compareixença de Torra, Ponsatí i Anwar ha quedat marcada per la defensa del cas de l'exdiputada a l'exili, a qui el president ha volgut mostrar el seu suport. Una imatge que arriba després que Ponsatí hagi fet declaracions molt crítiques amb les desavinences entre el PDECat, ERC i la CUP i la gestió posterior a l'1 d'octubre. Qui ha estat més directe respecte la situació de l'exconsellera ha estat el seu advocat, Aemer Anwar: "Seré clar. La Clara Ponsatí té 61 anys. Una condemna de 33 anys és una pena de mort", ha dit. Anwar ha assergurat que estan disposats a arribar a instàncies europees per evitar l'extradició de Ponsatí a Espanya.



També s'ha parlat de la reunió d'aquesta tarda entre Quim Torra i la primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, on el president de la Generalitat espera trobar un vincle d'aliança per abordar la crisi catalana en clau europea: "Som dues nacions històriques que volem resoldre aquest procés d'autodeterminació d'una forma democràtica", ha recalcat. El que no buscaran amb aquesta reunió és un posicionament de Sturgeon amb el cas de Ponsatí ja que, com ha conclós Anwar, la decisió penja del poder judicial i, en cap cas, Sturgeon pot intervenir en el procés.