El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ha demanat ajuda als empresaris perquè pressionin al Govern de l’Estat i aconseguir així millores en el finançament per a Catalunya. Amb la pregunta: És sostenible un país amb un dèficit fiscal del 8%?, Torra ha instat els empresaris aplegats a la inauguració la XXIX edició de la Trobada Empresarial al Pirineu a mostrar el seu compromís amb Catalunya per reclamar la via del diàleg amb el govern del president Pedro Sánchez. De fet, Torra ha comentat, parafrasejant la cançó, que “si rebo una trucada de la Moncloa, ho deixo tot”.

Davant la presència de gairebé 600 empresaris, Torra s'ha desmarcat de la proposta realitzada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de crear una llista de companyies afins a la República, per afavorir-les, en alternativa a les empreses de l’Ibex 35. El president de la Generalitat de Catalunya ha dit que desconeixia la proposta, però ha sigut clar afirmant que “totes són empreses catalanes i el Govern els hi donarà suport”. Ha demanat a Pedro Sánchez, però, la derogació del decret signat pel govern del PP per facilitar el trasllat de seu social d'empreses de Catalaunya a altres llocs de l'Estat.



En un missatge clarament adreçat als empresaris perquè s’impliquin en la negociació política, Torra s’ha interrogat si “un país que aporta un 20% de la producció pot rebre només un 13% de la inversió”. En aquest sentit, ha afegit que és necessari saber si Catalunya mereix aquest tracte. “Pensin en les seves empreses i reflexionin sobre si les ajuda que el dèficit fiscal del Govern de l’Estat a Catalunya sigui d’un 8% anual”.

Durant la seva intervenció, Torra ha animat els empresaris a seguir el model econòmic suís, “un país on es menja formatge i voten”. En el seu repàs de la situació econòmica de Catalunya, ha recordat que “malgrat els anuncis desastrosos i calamitosos, el 2017 va ser un any bo”. Aprofitant aquesta millora en la marxa de l’economia, el president del Govern ha volgut atreure i recollir el compromís dels empresaris amb el moment polític actual.



La millor zona del sud d’Europa per invertir

Per trobar la complicitat dels empresaris, Torra ha destacat la fortalesa de l’economia catalana, especialment amb les exportacions, que durant el primer trimestre d’enguany han presentat els millors resultats de la sèrie històrica. “La meitat del PIB català prové de les vendes a l’exterior i recentment Financial Times ha situat Catalunya com la millor zona del sud d’Europa per invertir”. Malgrat que la taxa d’atur encara supera el 12%, Torra ha recordat que a Catalunya s’han reduït les xifres interanuals durant els darrers 59 mesos.

En un context de certa estabilitat econòmica, Torra ha centrat els reptes del seu Govern en “els desafiaments de la revolució de la indústria 4.0, la formació i les polítiques socials”. La seva proposta implica engegar un debat sobre si amb la independència de Catalunya millorarien les escoles, els serveis públics o les infraestructures. “En l’edifici amb què volem construir la República, els pilars han de ser la llibertat, la cultura i el talent”.

Precisament la gestió i la retenció del talent ha sigut uns dels temes essencials que ha planejat entre els empresaris participants en la XXIX Trobada al Pirineu a la Seu d’Urgell. El seu alcalde, Albert Batalla, ha destacat les inversions que ha sigut capaç d’atreure la ciutat, alhora que ha sol·licitat millores en la connectivitat i en infraestructures perquè les empreses del Pirineu lleidatà desenvolupin la seva competitivitat.

La reconciliació entre la política i l’economia

Durant la inauguració, el president Quim Torra ha plantejat la necessitat de tornar la política a la política. En aquesta trobada, sembla com si s’hagués produït una certa reconciliació entre els representants polítics i empresarials. “Després de temps convulsos i accelerats sembla que els vents tornen a estar de cara”, puntualitza el president de la Trobada al Pirineu, Vicenç Voltas”. En els darrers mesos, potser des de la celebració de la darrera Trobada, “hem hagut d’aprendre a conviure amb la incertesa. Som empresaris i sabem que el risc és positiu, però la incertesa no sabem molt bé com tractar-la”.



Gestionar aquestes emocions, tant en el món polític, com en l’empresarial, ha sigut una de les tasques que han après els empresaris en aquest darrer any. “Potser no sabem el que hem de fer, però el que segur que sabem és el que no hem de tornar a repetir”. Molts participants a la Trobada comenten que amb un govern a la Generalitat i un altre a la Moncloa “ara finalment ja tenim portes a les quals trucar”.