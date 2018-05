Torra demana al nou Govern que treballi en "contacte diari" amb els consellers presos i exiliats 

El president del Govern català, Quim Torra, ha comparegut aquesta tarda a Waterloo (Bèlgica) després de visitar els consellers exiliats, que han caigut de l’executiu per evitar un bloqueig del nomenament des de Madrid. Al costat de Lluis Puig, Toni Comin i Meritxell Serret, Torra ha demanat als recentment nomenats que executin les seves funcions amb la col·laboració permanent amb els consellers a l’exili i a presó: "Demanem als consellers nous que estableixin contacte diari amb els consellers a l’exili i a presó. No només per mantenir el diàleg, no només per la seva experiència, sinó perquè crec necessari que amb aquest gest posem de manifest l’absoluta anormalitat que estem vivint", ha dit.



Torra ha volgut respondre a les reaccions per la destitució de Puig i Comin com a consellers de cultura i sanitat, així com la dels presos independentistes Josep Rull i Jordi Turull: "Que hi hagi un nou Govern no significa en absolut que l’objectiu vital d’aquest executiu, restituir el Govern legítim, es vegi alterat. El dia més feliç serà el dia que tornem a investir a Puigdemont”, ha reiterat. El president ha volgut fer èmfasis en la seva determinació per establir diàleg amb l’Estat i ha fet referència a la moció de censura que es començarà a debatre al Congrés aquest dijous: "Necessitem que la política torni a la política. Que el Govern de Mariano Rajoy, o en funció de com acabi la moció de cesura, necessitem que el president d’Espanya se segui a negociar amb el president de Catalunya, per parlar i dialogar”"

Respecte la moció, Torra s’ha referit als contactes que estan establint amb els partits estatals i s’ha mostrat obert a negociar amb el PSOE: "Volem escoltar, estem demanant diàleg, però desconeixem quina és la proposta de Pedro Sánchez". El president diu estar pendent de quin serà el discurs de Sánchez a la cambra espanyola i del projecte polític que presentarà per Catalunya. Des de Waterloo, ha volgut situar el debat en el pla comunitari: "Estem demanant un projecte a Sànchez. S’està demanant des d’Europa".



En la línia d’internacionalitzar el conflicte català, Torra també ha interpel·lat als consellers exiliats perquè continuïn parlant-ne des del que anomena "l’espai lliure", referint-se als països europeus on en aquests moments resideixen: "Demanem que els consellers [a l’exili] siguin els portaveus del clam per la democràcia, la llibertat d’expressió. Ja no només tenim polítics a l’exili, també tenim cantants. Una democràcia occidental no s’ho pot permetre".



A més, Quim Torra també ha anunciat que es querellarà a títol personal l'exvicepresident del Govern amb Felipe González al capdavant, Alfonso Guerra, per referir-se a ell com a "nazi". Torra ha qualificat d'"inadmissible" que s'utilitzi aquesta paraula com a insult a l’Europa actual.