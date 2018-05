Torra demana formalment una reunió a Rajoy, per parlar del "conflicte polític"

Quim Torra ja ha fet el primer pas. El nou president de la Generalitat ha enviat una carta aquest divendres al president del Govern central, Mariano Rajoy, en què li demana mantenir una reunió "des de demà mateix", per abordar el "conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol", i en què proposa "parlar de tot", i "sense condicions". Torra formalitza així la petició que ja va expressar verbalment tot just superar la investidura. El propi Rajoy va respondre afirmativament a la petició, amb el matís que el diàleg entre tots dos havia de ser "dins de la llei". Una precisió que aquest mateix divendres ha repetit el ministre portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, després del Consell de Ministres.

En la missiva, Torra afirma que aquest "conflicte polític" 'ha d'afrontar "només des de la política", i es posa a disposició de Rajoy per reunir-se de forma immediata "sense condicions, amb el respecte institucional mutu degut, amb la predisposició a parlar de tot, sense límit temporal i amb el format que convinguem més apropiat".



Fet aquest oferiment "sense condicions", Torra també marca territori. Recorda que "en democràcia", qui té la majoria "té el dret a formar govern i donar compliment al seu programa". I que, per tant, el su futur executiu defensarà el "projecte polític" que "va avalar la majoria dels ciutadans de Catalunya el passat 21 de desembre, fidel a l'expressió democràtica de l'1 d'octubre i al seu resultat". El president català respon així a les diferents declaracions des del Govern central –i, encara més, des de PSOE i Cs– que apunten a una possible renovació del 155 o a limitar la presència de presos en el futur Govern de Torra.

I de presos –i exiliats– parla també Torra, quan afegeix que les circumstàncies són "excepcionals", per "l'existència de polítics catalans, demòcrates i honorables, en plenitud de drets polítics, en situació de presó preventiva o a l'exili".



Finalment –i al·ludint vetlladament, en part, a les acusacions que ha rebut de ser "identitari", o fins i tot "xenòfob"–, Torra proclama que té intenció de governar "per als 7,5 milions de catalans", que formen un país "divers", i que "aspira legítimament a disposar per al futur de millors oportunitats per a tots els catalans".