El secretari del Govern de la Generalitat, Víctor Cullell, ha enviat una carta al subsecretari de la Presidència del Govern, José Maria Jover, exigint tenir "durant el dia d'avui [dimarts] l'autorització per a la publicació" en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) dels noms dels consellers del nou Govern perquè puguin prendre possessió el dimecres.



En cas que no es vulgui donar aquesta autorització, Cullell demana saber "els arguments jurídics que, si escau, afectarien a la validesa del decret" de nomenament d'aquests consellers, signat el dissabte pel president Quim Torra.

Cullell sol·licita que els arguments jurídics es basin en els "principis de prudència i proporcionalitat, i amb ple respecte a l'autonomia de Catalunya i a les facultats del President de la Generalitat".



I és que Cullell assegura en la seva missiva que, de no publicar-se els nomenaments dels consellers, podria entendre's que el Govern central està assumint "una atribució genèrica i il·limitada de control de les funcions del President de la Generalitat i un desapoderament de les funcions que l'Estatut d'Autonomia li atribueixen".

I ho argumenta defensant que les mesures de l'article 155 de la Constitució indiquen que s'aplicaran "amb subjecció als principis de prudència i proporcionalitat, i amb ple respecte a l'autonomia de Catalunya".



En una entrevista en Rac1 aquest dimarts, el president Quim Torra s'ha referit a la carta de Cullell i ha assegurat que manté la presa de possessió dels consellers del seu Govern per a aquest dimecres a l'espera que el Govern aclareixi "en què es poden basar per no publicar un decret de nomenament" en el DOGC.

"Esperem la resposta avui del Govern de l'Estat d'en què creuen que es poden basar per no publicar un decret de nomenament", ha insistit Torra, que ha assegurat que Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín i Lluís Puig poden dirigir els departaments pels quals han estat designats malgrat la seva situació. "Que ens diguin què troben incorrecte en el nomenament d’uns ciutadans que tenen els seus drets polítics intactes”, ha insistit.



En la mateixa entrevista, Torra s'ha mostrat sorprès per la "agressivitat" del secretari general del PSOE Pedro Sánchez, a qui ha demanat que s'excusi pels insults que li va dedicar. “No m’ho podia esperar de cap de les maneres d’un progressista d’esquerra”, ha reconegut.



Torra ha recordat que "amb el PSOE històric, el catalanisme ha mantingut uns llaços molt estrets", fins i tot van haver de marxar "a l'exili junts" durant el franquisme, mentre que els socialistes van defensar "el dret a l'autodeterminació dels pobles durant molts anys". Ha lamentat que ara “aquell PSOE no només sigui ja part del 155, sinó que s’hagi fusionat, de manera que no sé si parla el senyor Sánchez o està parlant el senyor Rajoy”.

En els últims dies, ha denunciat Torra, ha escoltat "insults" que "han traspassat línies vermelles" i que li "dolen moltíssim", perquè al llarg de la seva trajectòria ell ha "combatut el feixisme, la xenofòbia i el racisme".



Torra no vol portar Sànchez als tribunals per no dificultar el diàleg però sí estudia querellar-se contra els qui han abocat "certs comentaris intolerables" dirigits cap a la seva filla major, que pateix una minusvalidesa per espina bífida, ha explicat el president.

Carta als caps de Govern de la UE

El president també ha informat sobre una carta que ha enviat a tots els caps de Govern de la Unió Europea i de l’EFTA explicant la situació en què es troba Catalunya en relació a Espanya i Europa. “Estem en un moment de regressió democràtica en què els nostres drets nacionals, socials i cívics, estan absolutament amenaçats, i demanem que s’adonin de la crisi catalana, que és la crisi europea”, ha assenyalat.



Llarena denega la sortida de presó de Rull i Turull

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga el "procès" en el Suprem, ha denegat altra vegada la possible sortida dels consellers Jordi Turull i Josep Rull per a que puguin prendre possessió dels seus càrrecs al nou govern, davant l'increment de risc de reiteració delictiva. Cal tenir en compte, segons el jutge, la voluntat independentista expressada pel nou president de la Generalitat, Quim Torra.



En un acte divulgat avui el magistrat del Suprem considera que la petició de sortir de la presó, on estan a la presó preventiva des de març, que li han fet Rull i Turull, no ha de ser atesa perquè persisteix i fins i tot s'ha incrementat el perill de reiteració delictiva que li va portar a adoptar aquella resolució, ja que Torra s'ha expressat públicament a favor d'impulsar la república independent catalana il·legalment declarada.