Si l'acte de presa de possessió de Quim Torra va ser volgudament breu, discret i gairebé íntim, el dels consellers del seu Govern ha estat llarg, solemne i ple de notes excepcionals, particularment destinades a donar la veu als dirigents que no han pogut ser presenta com a conseqüència de la repressió.



S'ha significat d'aquesta manera l'inici d'una nova etapa, tenint en compte que amb aquest acte finalitza la intervenció del govern espanyol sobre la Generalitat.



La immediata reunió del Consell Executiu de la Generalitat després de l'acte solemne al Saló Sant Jordi ha posat de manifest formalment el final de l'aplicació de l'article 155.

Abans de la presa de possessió s'ha donat prioritat i especial protagonisme als dirigents polítics catalans empresonats o exiliats, amb la presència destacada i la intervenció dels seus familiars, que han estat aplaudits només entrar durant minuts per gairebé tots els assistents. Aplaudiments que han estat seguits de crits de 'llibertat'.



En l'acte també s'ha col·locat un gran llaç groc en una de les cadires reservades als membres del Govern, dues de les noves conselleres, Alba Vergès i Laura Borràs, s'han vestit de groc, i la major part dels assistents duien llaços del mateix color, per expressar solidaritat amb els presos polítics. A més, les primeres paraules i discursos de l'acte també s'han reservat per donar la paraula als sobiranistes privats de llibertat o exiliats, a través de lectura de missatges adreçats per ells mateixos.

Quim Torra, en la seva intervenció després de l'acte de promesa de cadascun dels consellers, s'ha adreçat en primer lloc també a presos i exiliats, que ha anomenat significativament amb el càrrec que exercien abans de la seva destitució per part de Mariano Rajoy. "El seu exemple és la nostra força. La seva llibertat i retorn a casa, el nostre objectiu", ha proclamat.



El president de la Generalitat s'ha referit a la decisió de restituir Carles Puigdemont com a president com una prioritat i ha reiterat el seu compromís de treballar en favor que Catalunya esdevingui efectivament un Estat independent en forma de República, tot i reconèixer que "no serà un camí fàcil", perquè "hi ha interessos molt poderosos que ho volen impedir".



El propi Puigdemont, ha reaccionat immediatament a la formació del nou govern amb un missatge de suport a través de xarxes socials.

El camí continua, i en bones mans. Un govern de dones i homes compromesos amb la llibertat: la del país, que vol dir necessàriament la de les persones que el conformen. Respectant ideologies, llengües, cultures, creences. I fidel al mandat popular, base de la democràcia. Gràcies! https://t.co/F1A7BBNZtz — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 2 de juny de 2018

Torra ha recordat el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'Octubre, celebrat ara fa vuit mesos, com un acte de "compromís cívic".

"Tenim un mandat republicà i de servei a set milions i mig de ciutadans", ha dit, i ha insistit en la idea de voler governar per tots ells. "Serem govern, som govern per a tothom", ha proclamat, per assenyalar a continuació també com a prioritaritat el treball en favor de la justícia social, de suport als més vulnerables i de millora dels serveis públics.



"La República serà sempre la casa de tots", ha declarat el president.

Presos i exiliats

Els primers missatges, no obstant això, han estat els dels consellers destituïts, privats de llibertat o exiliats, i el de l'ex-presidenta del Parlament també empresonada, Carme Forcadell. Alba Puig ha llegit un escrit del seu pare Lluís Puig, titular de Cultura exiliat a Bèlgica, que ha agraït el suport rebut, ha interpretat l'acte d'aquest dissabte com un triomf dels demòcrates i de les persones lliures, i ha presentat la seva renuncia al seu càrrec per no obstaculitzar la formació de Govern.



En el mateix sentit s'ha expressat des de la presó Josep Rull, que ha assegurat que mai s'ha sentit cessat com a responsable de Territori i Sostenibilitat, a través d'un text llegit per la seva esposa, Meritxell Lluís. "Els únics autoritzats per fer-ho són el president Puigdemont i el Parlament", ha afegit, però que vist el "bloqueig del govern espanyol", per tal que es pugui desplegar l'agenda de la Generalitat en matèria de medi ambient i d'infraestructures, presentava també la seva renúncia.

Betona Comín, en nom del seu germà, Toni Comín, ha llegit un llarg escrit en que ha afirmat que se sent "conseller legítim" de Salut, però que cap dels consellers que es troben fora de l'Estat han de dificultar per acció o per omissió l'acció de govern, per la qual cosa fan "un pas al costat, amb sentit de responsabilitat i servei".



Jordi Turull, a través de la seva esposa, Blanca Bragulat, ha recordat la seva màxima com a conseller de Presidència. "A cada problema, una solució", ha reiterat, i li ha demanat a Quim Torra que disposi d'ell de la manera que li sembli més útil per front al bloqueig.



I l'ex-presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha parlat a través d'un missatge explicat pel seu marit, Bernat Pegueroles. "Només han aconseguit ajornar la solució democràtica", ha afirmat, i ha demanat explícitament que "sense renúncies", es segueixi reclamant la seva llibertat.