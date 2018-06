El president de la Generalitat, Quim Torra, ha volgut reunir-se, el mateix dia de la formació efectiva del seu Govern, amb les persones migrants tancades a antigues dependències de l'Escola Massana, a la plaça de la Gardunya de Barcelona, per tractar sobre les seves reivindicacions.



Al llarg d'una hora i mitja, Torra ha escoltat el que li ha plantejat la Comissió Negociadora dels participants a la protesta i els ha donat resposta, de manera concreta i ordenada, a les qüestions plantejades, segons que ha explicat a Públic, Enrique Mosquera, portaveu del moviment "Papers per tothom".

S'ha mostrat d'acord amb reivindicacions tals com la d'evitar la imposició d'exàmens "impossibles d'aprovar" als immigrants que reclamen el seu dret a obtenir la nacionalitat.



Davant el rebuig a la Llei d'Estrangeria, a les deportacions que genera, les devolucions en calent, batudes policials, internaments als CIE,... ha explicat que, encara que els canvis en el reglament d'aplicació d'aquesta llei es troben fora del seu actual marc competencial, està disposat a pressionar al nou Govern espanyol, per tal que s'atenguin les demandes de la població que s'ha vist obligada a abandonar els seus països i han buscat refugi a l'Estat espanyol.

Ha dit que farà el possible per a que els ajuntaments compleixin amb la legislació en matèria d'empadronament i posin fi a les restriccions, per tal de facilitar els tràmits dels immigrants en diferents àmbits.



Ha manifestat el seu acord amb la necessitat d'organitzar plans d'ocupació per la població immigrant, així com cursos de capacitació lingüística.



I Torra s'ha mostrat també disposat a fer el possible per a que es revisin les multes per la venda ambulant.



Ha reiterat, a més, que des del nou Govern de la Generalitat es planteja com una de les seves primeres tasques la implementació de nou de les polítiques socials suprimides per efecte de l'article 155 o per invalidació per part del Tribunal Constitucional, entre les quals es troba la universalització de l'assistència sanitària.



Segons Enrique Mosquera, els participants a la reunió, entre 150 i 200 ha estimat, han valorat positivament la trobada amb el president. L'alcaldessa de Barcelona té previst fer-ho en els pròxims dies.