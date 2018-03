"Estem vivint els moments més foscos de la democràcia i els drets fonamentals a Catalunya i al conjunt de l’Estat espanyol des de 1978. Ens trobem en un context d’involució democràtica sense precedents i, en aparença, sense aturador". El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha fet aquest diagnòstic de l'actual situació política en un missatge adreçat a la població per assenyalar la gravetat del moment, fer una crida a la calma i anunciar que es posa a treballar immediatament "amb partits, sindicats, entitats i organitzacions rellevants de la societat civil per tal d’articular una resposta conjunta i unitària".

"Els darrers temps hem vist com es retallaven i vulneraven progressivament drets fonamentals que donàvem per descomptats" i ha fet un repàs de la repressió de l'Estat contra l'activitat política a Catalunya. Persecució policial de la població durant el referèndum, empresonaments de representants, exili d'uns altres...



Ha valorat la decisió del Tribunal Suprem d'empresonar cinc persones més com "un cop gairebé definitiu a la democràcia espanyola". "La set de venjança dels poders de l’Estat és inesgotable, i avui hem rebut amb tristesa la notícia de la detenció del president Carles Puigdemont a Alemanya", ha afegit.

"Cap jutge, ni cap govern, ni cap funcionari té la legitimitat per cessar, i encara menys perseguir, el president de tots els catalans"

"S’està segrestant la voluntat del conjunt del poble de Catalunya expressada a les urnes. El president Puigdemont ho és en virtut de la decisió lliure, sobirana i democràtica dels seus conciutadans expressada en el Parlament. I cap jutge, ni cap govern, ni cap funcionari té la legitimitat per cessar, i encara menys perseguir, el president de tots els catalans", ha dit.

El president del Parlament, a més, ha advertit que l'Estat vol convertir Catalunya "en un laboratori per poder perseguir la dissidència arreu". "L’Estat, amb les seves accions, està posant en risc els fonaments sobre els que es va construir Europa. I tots els defensors de la democràcia i les llibertats ens hem de sentir interpel·lats, sigui quina sigui la nostra opció".



Ha volgut enviar un missatge de solidaritat i comprensió als familiars de presos i exiliats, però ha fet també una "crida a la calma i a la responsabilitat de tothom". "Totes les respostes han de ser democràtiques, cíviques, transversals i necessàriament pacífiques, com sempre hem fet els catalans", ha manifestat. "No regalem victòries a qui no vol que la democràcia venci", ha insistit.

"Aquesta situació exigeix una sortida política. No judicial. Ara és l’hora de la política", ha proclamat. Ha recordat la crida que va fer dissabte en favor de "la creació d’un gran front social i democràtic de defensa de les llibertats i els drets del país".



I ha conclòs la seva declaració remarcant l'emplaçament a "fer aquest front comú pels drets i llibertats fonamentals" i informant que es posa a treballar sobre aquesta idea immediatament. "Catalunya necessita la fermesa, el compromís, la dignitat i la diversitat d’aquest Parlament, dels seus representants, però també del conjunt de la societat civil, per salvar la democràcia, els drets i les llibertats.

Posem-hi unitat, intel·ligència col·lectiva, aparquem discrepàncies, construïm esperança. Fem-ho ara".