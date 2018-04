Torrent obre una nova ronda de consultes exprés per designar candidat a la investidura

L'alliberament de Carles Puigdemont a Alemanya no ha alterat els plans dels partits independentistes al Parlament. El president de la cambra, Roger Torrent, ha obert aquest divendres una nova ronda de consultes amb els partits per designar un candidat a la investidura, segons ha informat el Parlament en un comunicat. Com en la darrera ocasió –per a la investidura fallida de Jordi Turull–, la ronda de contactes es farà per la via ràpida, de forma telefònica, i "l'objectiu" de Torrent és comunicar el nom del candidat aquest mateix divendres.

La nova ronda de contactes –la quarta des de les eleccions del 21D– arriba l'endemà que JxCat anunciés la seva intenció de tornar a proposar Jordi Sànchez com a candidat. La formació explicava aquest dijous que recuperava Sànchez per a la investidura, tot i que el jutge del Suprem Pablo Llarena ja va frustrar el primer intent en no permetre'l acudir al ple, atenent al requeriment del Comitè de Drets Humans de l'ONU que demanava a Espanya garantir els drets polítics de Sànchez.

L'alliberament de Puigdemont a Alemanya ha posat sobre la taula dels independentistes la possibilitat d'investir-lo. No obstant això, aquest mateix divendres la portaveu del grup de JxCat al Parlament, Elsa Artadi, ha confirmat que el seu candidat per a aquesta nova investidura és Sànchez. I que tenen "lligat a tres" la seva elecció.



"La decisió és a tres, i és investir en segona ronda", ha detallat Artadi, cosa que dóna a entendre que la CUP mantindria la seva posició d'abstenir-s'hi –com ja va fer amb Turull–. Per elegir Sànchez, per tant –i si el Suprem autoritza aquest cop que acudeixi al ple–, caldria que el conseller cessat Toni Comín, que és a Brussel·les, pogués delegar el seu vot, o bé que renunciés a l'acta de diputat. Pel que fa al vot del propi Puigdemont, aquest ja va poder delegar el seu vot per primer cop en la legislatura aquest dijous, mentre era detingut a la presó de Neumünster.

JxCat no renuncia a investir Puigdemont

Tot i la disposició de JxCat a intentar una nova investidura de Sànchez, la formació ha reiterat que no renuncia a fer president Puigdemont durant aquesta legislatura. "Sempre és el candidat", ha afirmat Artadi, que ha explicat que el seu grup treballa per investir-lo en algun moment. "La situació del president Puigdemont va canviant, i l'estratègia per poder-lo investir s'ha d'anar adaptant a cada situació, i la d'avui és diferent a la d'ahir", ha afegit Artadi.



El dia anterior, el portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ja havia avisat que la formació seguia endavant amb "l'objectiu vital" d'investir Puigdemont en algun moment "d'aquesta legislatura".