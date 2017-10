El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha sortit de l'Audiència Nacional després de declarar prop d'una hora com investigat pel delicte de sedició entre els aplaudiments dels diputats catalans i bascos que s'han acostat fins a la seu judicial.



Un altre grup de persones es trobaven al carrer Gènova, a la vora de l'Audiència, han cridat en contra de Trapero, qualificant-lo com a "traïdor" i demanant el seu empresonament.



Trapero ha comparegut uniformat davant la jutgessa Carmen Lamela pels incidents que van tenir lloc els passats dies 20 i 21 de setembre. La titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 va acordar aquestes diligències una setmana després d'admetre a tràmit la denúncia presentada per la Fiscalia contra les persones que van participar en les concentracions durant els escorcolls ordenats pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona.

En el seu acte, la jutgessa ha exposat que aquells actes podrien ser constitutius de delicte de sedició en anar "dirigits a trencar l'organització territorial de l'Estat" i declarava a l'Audiència Nacional competent per a la seva investigació ja que aquests fets podrien atemptar contra els béns jurídicament protegits i l'actual forma de govern.



Abans de Trapero ha comparegut per videoconferència, per motius de salut, la intendent Teresa Laplana, i després del cap dels Mossos ha estat el torn del president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.



Tots dos han arribat a l'Audiència Nacional minuts després del major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, tots ells investigats per sedició per les manifestacions que van tenir lloc davant el Departament d'Hisenda mentre era escorcollada per la Guàrdia Civil el passat 20 de setembre, durant les operacions per intentar impedir el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.



Un cordó policial havia bloquejat l'accés a les immediacions de l'Audiència Nacional a diputats i senadors del PDeCAT, ERC, En Comú Podem i EH-Bildu que s'hi han acostat per prestar suport als presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural.



Els diputats Carles Campuzano, Teresa Jordà, Jordi Xuclà, Lourdes Ciuró i Jordi Salvador, entre altres, aturats per la policia a les portes de l'Audiència Nacional / EFE

Entre aquests representants es trobaven els diputats del PDeCAT Carles Campuzano, Jordi Xuclà, Míriam Nogueras i Lourdes Ciuró, els senadors Josep Lluís Cleries i Beth Abad, els diputats d'ERC Teresa Jordà i d'En Comú Podem , Marcelo Expósito, i el senador de Bildu Jon Iñarritu pretenien acompanyar als presidents de l'ANC i Òmnium Cultural fins a la porta de l'Audiència.



"De manera sorprenent ens han dit que no els podem acompanyar, que ens havíem de situar darrere d'aquestes tanques", s'ha queixat Carles Campuzano, per a qui s'ha vulnerat el seu dret a acompanyar els investigats.

Ha insistit que la imputació és "injusta" i ha recalcat que el que va passar el 20 de setembre va ser "un dia negre en la història d'Espanya " per l'entrada de la Guardia Civil a les oficines del Govern de Catalunya i la detenció de 14 persones". "Aquell dia Espanya va demostrar de nou que està més a prop de Turquia que de la Unió Europea", ha afegit Campuzano.



Marcelo Expósito, d'En Comú Podem, ha qualificat de "disbarat polític il·limitat" les imputacions als presidents de ANC i Òmnium Cultural per "haver exercit el seu dret a la llibertat d'expressió" i ha dit que són un símptoma del "grau de enconament "al qual s'ha arribat per la" entossudiment "del PP.