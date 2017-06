La disputa i les tensions internes a l'organització valenciana de Ciutadans no s'han aplacat amb l'abandonament dels ja exdiputats de la formació Alexis Marí, David de Miguel, Alberto García i Domingo Rojo. "Pot ser marxarà algú més" assegura Alexis Marí. El que fins fa poc fora portaveu del partit de Rivera a les Corts Valencianes no amaga el seu malestar amb la direcció d'un partit que considera que ha canviat el rumb des de fa molt de temps. "Vam anar a dormir sent socialdemòcrates i ens vam aixecar sent liberals", sentencia Marí.



I és que l'espantada dels quatre parlamentaris a l'equador de la legislatura, deixant a Ciutadans amb 9 escons, no és fruit de la tensió creixent en els últims mesos, sinó que ve de lluny.

Alexis Marí, ex-portaveu de Ciutadans al Parlament valencià

"Als tres mesos d'iniciar el mandat l'ambient era irrespirable", relata Marí, que es mostra molt crític amb la seva substituta com a portaveu, Mari Carmen Sánchez: "fa una setmana deia que tot era normalitat i bon ambient, però entre els que es queden, no hi ha pau ni amor ".



Per a l'actual portaveu, Marí "està en la seva línia i no pot tirar per terra la feina de ningú, aquí des del primer dia hi ha ambient de treball".



Respecte de la possibilitat de nous abandonaments, Sánchez es mostra contundent i assegura que no n'hi haurà cap altre més: "Ho hem parlat i hi ha un compromís ferm i absolut amb el partit", per part dels nou parlamentaris que han quedat en el grup.

La disputa es trasllada ara a les Corts Valencianes on les dues faccions enfrontades busquen un jutge que dirimeixi les seves posicions en la Junta de Portaveus, que es reunirà dilluns que ve.



Si des de la direcció de Ciutadans han exigit que tornin l'escó, conscients que la llei els empara a conservar-lo, el grup liderat per Marí ha sol·licitat per escrit a la Mesa de les Corts ser reconeguts amb un grup parlamentari propi , per "poder tenir la màxima participació en el ple i en les comissions, per poder treballar...".



Una circumstància que no ha caigut gens ni mica bé a la bancada de Ciutadans, que temen que amb el beneplàcit del tripartit es doni vist i plau a aquesta petició.

De fet, els portaveus adjunts de Ciutadans, Juan Córdoba i Mercedes Ventura, han sol·licitat que se situï als quatre diputats "en un altre lloc de l'hemicicle, en no pertànyer ja al Grup Parlamentari".



La resposta dels quatre exdiputats no s'ha fet esperar i argumenten que pràcticament la meitat de les 7.250 iniciatives presentades per la formació taronja són seves i que ha estat públic i notori el reconeixement del seu treball per part de diputats d'altres grups.

Apel·lar al pacte contra el transfuguisme

Des de la direcció de Ciutadans es considera que "són trànsfugues, que han de tornar l'acta" de diputats, i recorden que "van signar un compromís ètic pel qual es comprometien a retornar l'acta en casos de corrupció o si es donaven de baixa en el partit".



"Jo no em considero trànsfuga", respon Marí. "No hem traït a la gent que ens ha votat per un programa i seguiré mantenint el meu compromís d'abans del 25 de maig de 2015. Alguns sembla que el dia de la classe d'ètica , es la saltaven", afirma.

Mari Carmen Sánchez, actual portaveu de C's al Parlament valencià

Mari Carmen Sánchez adverteix que "el transfuguisme ens afecta a tots, en aquesta legislatura li ha passat a Podem i al PP; en altres moments, a altres partits, i no sabem el què pot passar en el futur". Insisteix als seus quatre ex-companys que "retornin l'acta, perquè ho van signar a la carta ètica del partit".

Una disputa interna que es trasllada a les Corts

Sens dubte la reunió de dilluns de la Mesa de les Corts i de la posterior reunió de la Junta de Síndics seran tenses. Damunt la taula tenen la necessitat de respondre als escrits presentats per les dues parts, el dels que han deixat C's, que volen poder formar grup propi i tenir veu i iniciatives pròpies, i el de Ciutadans, que busca aïllar-los i deixar-los com a diputats no adscrits.



En aquest sentit, l'actual portaveu de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez, adverteix que "poden incórrer en un delicte de prevaricació" i esgrimeix els articles 23, 25, 27.2 i 27. 5 del Reglament de les Corts Valencianes que, segons assegura, "no deixa lloc a interpretacions. Són diputats individuals, no poden ni han de tenir privilegis, i el que espera és que dilluns tots dos òrgans "se cenyeixin al reglament i que es compleixi".

La possibilitat que els socis del tripartit donin suport a l'escrit de Marí i fins i tot que hi hagi hagut converses en aquest sentit sembla no preocupar a Sánchez. que insisteix que "alguna cosa ha de quedar clara i és que donar suport a aquesta mesura seria caure en la prevaricació".



El rerefons d'aquesta qüestió és que per reformes de gran calat són necessaris dos terços del Parlament Valencià i aquests quatre vots li vindrien molt bé al tripartit. Si bé, per Marí aquest argument no té sentit, perquè reformes com la rebaixa del llistó electoral al 3 per cent, "ja estan damunt la taula i acordades des de fa temps".

El lent degoteig de sortides

La realitat és que la crisi interna que afecta Ciutadans no és nova. I no només al País Valencià sinó al conjunt de l'Estat, amb aproximadament 200 càrrecs electes que han marxat i la pèrdua de milers d'afiliats.



A València, ja al febrer dimitia el portaveu de la Diputació de València, Enrique Aguar per discrepàncies amb la direcció del partit i per considerar que s'estava convertint en una marca blanca del PP.



Aguar, pròxim a Alexis Marí i a Carolina Punset, que tampoc ha amagat les seves diferències amb Albert Rivera, ja ha registrat un nou partit 'Amb tu Som Democràcia'.



Marí ja es va distanciar d'Albert Rivera al febrer passat criticant el "gir a la dreta del partit", les seves crítiques públiques i en xarxes socials especialment a la postura de Ciutadans en els pressupostos generals de l'Estat i al tracte rebut pels valencians li van valer la destitució com a portaveu el passat 24 d'abril.



Les xarxes i especialment Twitter són l'altaveu que utilitza Marí, i en els darrers temps, sobretot aquesta última setmana, s'ha acarnissat amb qui va ser el seu company a UPyD Toni Cantó.



Precisament aquesta mateixa setmana, el comitè autonòmic del partit al País Valencià, ha incorporat al diputat al Congrés Toni Cantó, nomenant-lo responsable de la secretaria de Comunicació i ha ratificat Fernando Giner com a portaveu i Emilio Argüeso com a secretari d'Organització. En les properes setmanes s'incorporaran a la direcció nous càrrecs públics i coordinadors provincials elegits en primàries, amb la vista posada en el reforçament del partit de cara a les eleccions de 2019.