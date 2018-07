Una trentena de professors de l'IES El Palau demana el trasllat

Prop d'una trentena del centenar de professors de l'Institut d'Ensenyament Seundari El Palau, de Sant Andreu de la Barca (Baix LLobregat), han demanat el trasllat a un altre centre per al curs vinent, incloent-hi vuit dels nou que van ser investigats per un suposat delicte d'odi després que tractessin a classe la repressió policial del referèndum de l'1-O. Els ensenyants que han demanat el trasllat busquen evitar el "focus mediàtic", segons ha explicat el delegat sindical de la CGT i professor del centre Josep Lluís del Alcazar, que ha estat actuant com a portaveu dels investigats des que van ocórrer els fets. Un jutjat d'instrucció de Martorell va arxivar al maig les denúncies contra cinc dels professors investigats, però a la tardor s'espera que comencin les citacions judicials per als altres quatre.



Els ensenyants van ser denunciats el 23 d'abril pel fiscal contra l'odi i la discriminació de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, després que algunes famílies expliquessin públicament que els seus fills es van sentir assenyalats i discriminats per la professió dels seus pares, guàrdies civils, després que els professors tractessin a classe els fets de l'1 d'octubre. El fiscal considera que els ensenyants van proferir expressions humiliants als alumnes fills de Guàrdies Civils l'endemà de l'1-O. A Sant Andreu de la Barca hi ha la caserna més gran de Catalunya de la Guàrdia Civil.



Al maig, Del Alcazar va declarar a Públic que hi havia un "relat construït" al voltant d'aquests presumptes delictes d'odi, i que el 2 d'octubre els ensenyants denunciats es van limitar a "donar un espai" als alumnes perquè es poguessin "expressar". El delegat sindical també creia que les famílies denunciants van ser "instrumentalitzades" i "utilitzades" en el marc d'una ofensiva "contra l'escola catalana i una escola mínimament crítica".