El Tribunal de Comptes ha ordenat l'embargament preventiu d'immobles de l'expresident de la Generalitat Artur Mas i de les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau després que conclogués el termini que els va donar per fer front a una fiança de 5,25 milions que havien de dipositar mentre s'estudiava la seva presumpta responsabilitat comptable per les despeses generades en la consulta popular del 9 de novembre de 2014.

Segons han assenyalat a Europa Press fonts de la defensa dels ex-responsables del govern català, els béns embargats es van designar i van posar a la disposició del tribunal com a garantia per Mas, Ortega, Rigau, l'exconseller Francesc Homs i l'ex senador Jordi Vilajoana.



El Tribunal de Comptes ha ordenat concretament l'embargament del domicili de Mas al carrer Tuset de Barcelona, de la meitat d'un immoble de Francesc Homs a Taradell (Osona) i de les finques de Joana Ortega a Barcelona i d'Irene Rigau a Ribes de Fresser (Ripollès), segons les mateixes fonts. També s'ha embargat una propietat de Jordi Vilajoana.



La defensa afirma que Mas i les seves excolaboradores estan "absolutament disconformes" amb la liquidació fixada per entendre que no hi ha hagut infracció comptable.

Ordinadors a la Generalitat

En aquest punt els advocats al·ludeixen a un total de 3,1 milions d'euros que se'ls reclamen pel valor d'uns ordinadors que estan a poder del Departament d'Ensenyament i segueixen per tant afectes a un servei públic.



L'últim pagament, per valor de 144.588 euros ho van realitzar els ex-dirigents el passat 23 de novembre. Amb aquest dipòsit l'expresident de la Generalitat de Catalunya i els seus consellers ja haurien abonat 2.944.588 euros de la totalitat de la fiança encara que encara els restava una part que ha estat assegurada aquest dimarts mitjançant l'embargament preventiu dels immobles abans assenyalats.



Inicialment, l'òrgan fiscalitzador havia donat de termini fins al passat 16 de novembre per a la realització del dipòsit, encara que els advocats van sol·licitar una pròrroga que finalment no s'ha concedit, procedint el Tribunal de Comptes a embargar els immobles assenyalats com a garantia.

La instructora del Tribunal de Comptes ha ordenat ara executar l'embargament de forma provisional d'aquests immobles, segons han indicat a Efe fonts d'aquest organisme i de l'entorn dels polítics catalans.



Segons les fonts, l'embargament és provisional i queda a l'espera de l'anàlisi comptable, que encara no s'ha iniciat.