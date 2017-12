El Tribunal Suprem manté a la presó Junqueras, Forn i els 'Jordis'

El Jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha decidit aquest dilluns mantenir en presó incondicional sense fiança el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, el conseller d'Interior, Joaquim Forn -tots dos cessats per Mariano Rajoy en aplicació del 155-, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, en apreciar que hi ha risc de "reiteració delictiva" si sortissin en llibertat. Per als altres sis consellers acusats de rebel·lió, sedició i malversació per la declaració d'independència, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull, Llarena ha dictat presó el·ludible amb una fiança de 100.000 euros.

En el cas dels imputats que seguiran a la presó, el magistrat ha considerat que, si bé no hi ha risc de fuga, pel seu arrelament social, familiar i laboral a Catalunya, sí que hi ha risc de "reiteració delictiva". En la seva resolució, Llarena afirma que "el risc de reiteració de les seves conductes" requereix "un major grau de rigor i cautela a l'hora de conjugar el dret a la llibertat dels investigats i el dret de la comunitat de poder desenvolupar la seva activitat quotidiana en un context despullat de qualsevol risc previsible de suportar comportaments que lesionin de manera irreparable no només la seva convivència social o familiar, així com el lliure desenvolupament econòmic i laboral, sinó la pròpia integritat física".

"Explosió violenta"

Llarena afegeix que les "aportacions" dels quatre investigats "estan directament vinculades a una explosió violenta" que, si es reiterés, "no deixa marge de correcció o de satisfacció a qui s'hi vegi afectat", i posa com a exemple diverses actuacions que considera violentes, com ara la manifestació davant la seu de la conselleria d'Economia del 20 de setembre -en protesta per la detenció de més d'una dotzena d'alts càrrecs de la Generalitat-, que defineix com a "setge", i per la qual estan imputats els 'Jordis'.

La defensa de Junqueras i de la resta de consellers havia argumentat que no existia aquest "risc de reiteració delictiva", des del moment que havien acatat implícitament el seu cessament i l'aplicació del 155, a més que la declaració d'independència del 27-O no es va desenvolupar i havia tingut un "valor estrictament polític". El jutge considera, no obstant, que tot i que els quatre imputats haguessin afirmat que variarien la seva línia d'actuació, cal "constatar que la possibilitat de nous atacs hagi efectivament desaparegut, o que paulatinament es vagi confirmant que el canvi de voluntat és veritable i real".

Pel que fa a la resta de consellers, a més d'una fiança de 100.000 euros el magistrat del Suprem els imposa compareixences setmanals al jutjat més proper, la retirada del passaport i la prohibició d'abandonar territori espanyol. Crida per la Democràcia ha informat que ja ha dipositat les fiances, a càrrec de la caixa de solidaritat amb els presos polítics, i que Bassa, Borràs, Mundó, Romeva, Rull i Turull "d'aquí a poques hores seran a casa".

La resolució es pot recórrer davant la Sala Segona del Tribunal Suprem. El partit ultradretà VOX, que exerceix l'acusació popular, ja ha anunciat que recorrerà la decisió de dictar presó el·ludible amb fiança per a sis dels consellers, a qui considera com uns "delinqüents colpistes".

La justícia belga decidirà sobre Puigdemont el dia 14

Per altra banda, el jutjat de primera instància belga que havia de decidir aquest dilluns sobre la petició d'extradició del president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, i els consellers que l'acompanyen a Brussel·les -Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig-, ha ajornat la seva decisió fins al proper 14 de desembre.



L'ajornament implica que Puigdemont i els consellers de Brussel·les, tots ells inclosos en posicions de sortida en les llistes de JuntsxCatalunya i de ERC, podran participar en la campanya electoral -encara que sigui des de Bèlgica- com a mínim fins al dia 14, quan faltarà una setmana justa per a les eleccions.