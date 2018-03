La tripulació del vaixell 'Open Arms' s'enfronta a set anys de presó

La tripulació del vaixell de l’organització humanitària Pro Activa Open Arms s’enfronten a penes d’entre 4 i 7 anys de presó, segons ha explicat el director de l’ONG, Òscar Camps, en roda de premsa. La Fiscalia de Catània ha ordenat aquest diumenge immobilitzar el vaixell i obrir una investigació per un possible delicte de "promoció de la migració il·legal" a Itàlia. Per a Camps, els arguments de les acusacions contra la tripulació són una excusa amb l’objectiu de “bloquejar la intervenció de les organitzacions humanitàries” al mar Mediterrani.



Els fets han esdevingut després que els activistes fossin intervinguts pels guàrdies costers libis mentre rescataven 216 persones migrades. El cos policial va amenaçar amb obrir foc contra la tripulació si no entregava "els nens i les dones" rescatades. Òscar Camps ha explicat que, per primer cop, l’organització ha hagut de recórrer al Govern espanyol per aconseguir atracar a un port davant aquesta situació d'inseguretat. Ha sigut l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui ha contactat el ministre d’Assumptes Exteriors, Alfonso Dastis, mentre l’organització ha aconseguit parlar amb el cònsol espanyol a Sicília. Colau ha anunciat que Barcelona "farà tot el que sigui útil per ajudar" i oferirà "suport jurídic": "Si hi ha una causa oberta farem saber que Open Arms no està sol", ha dit.

Proteger la vida humana en el mar debería ser la prioridad absoluta de cualquier cuerpo civil o militar que se precie, llámese Guarda Costas, Salvamento Marítimo o Armada. Así lo estipula igualmente el derecho del mar pic.twitter.com/2rF2eAwcwe — Oscar Camps (@campsoscar) 18 de marzo de 2018

Per la seva bada, Dastis ha assegurat que el Govern espanyol està treballant per esclarir la situació del vaixell de Proactiva: “Tenim des d’ahir al Consolat a Nàpols i al cònsol honorari a Catània, en contacte amb el capità del vaixell i amb els responsables de l'ONG que ja tenen advocada allà, entenc, i que estan treballant conjuntament per a que s’esclareixin els extrems de les acusacions”, ha afirmat als mitjans des de Brussel·les. El ministre s’ha mantingut prudent alhora de fer valoracions abans que es detalli l’acusació.



Pel fundador de Pro Activa Open Arms, la prioritat ara és que no detinguin la tripulació a l’espera que el jutge decideixi donar credibilitat a la demanda de la Fiscalia de Catània o no. Camps està convençut que la immobilització del vaixell “segurament serà definitiva, ja que una altra organització va passar per aquesta situació l’estiu passat i el seu vaixell segueix immobilitzat al port italià”. Si això passa, però, no descarten enviar una altra embarcació de rescat a la mar.