El TSJC assumeix l'operatiu i ordena impedir l'ús de locals públics per al referèndum

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat als Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que impedeixin la utilització de locals o edificis públics per a la preparació del referèndum de l'1-O i que tanquin els que s'haguessin pogut obrir per a la votació. A més, el TSJC ha ordenat a la Fiscalia que cessi en les seves "diligències, actuacions i instruccions" per impedir la votació perquè una magistrada de l'alt tribunal català ja ha assumit la investigació.



En un acte, la magistrada de l'alt tribunal català Mercedes Armas, que dirigeix ​​la causa oberta per l'1-O contra el govern català, notifica a la Fiscalia que ha de cessar les seves actuacions en relació al referèndum, en virtut de l'article 773.2 de la Llei d'enjudiciament criminal, que preveu aquesta mesura quan hi hagi un procediment judicial obert sobre els mateixos fets.

Armas ha acordat impedir l'ús de locals públics en un acte en què també ordena requisar tot el material relacionat amb l'1-O

Armas ha acordat impedir l'ús de locals públics en un acte en què també ordena requisar tot el material relacionat amb l'1-O que pugui trobar-se en l'interior d'aquests locals públics. La magistrada adopta aquestes mesures davant la "clara inobservança" per part dels membres del Govern de les decisions del Tribunal Constitucional i també de les ordres que va donar de tancar webs del Govern i que han estat "burlades" mitjançant la creació de noves pàgines on es disposen centres de vot i s'afirma que la consulta se celebrarà.



En la seva resolució, la jutgessa ordena als cossos de seguretat que, de manera coordinada, impedeixin des de dimecres i fins diumenge que aquests locals de titularitat pública o en els quals es presta algun servei públic s'usin per a la preparació de la consulta. El dia 1 d'octubre, indica, "s'impedirà la seva obertura, procedint, si s'escau, al tancament de tots aquells que haguessin arribat a obrir".



La decisió de la jutgessa s'ha produït el mateix dia en què el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha avisat de la dificultat de tancar centres públics en funcionament, com a centres de salut o geriàtrics, i s'ha queixat que fos el fiscal, i no un jutge, qui estigués ordenant el tancament dels centres. En aquest sentit, la magistrada indica que si les votacions es preveuen en edificis amb serveis públics en funcionament aquest dia o en dates anteriors, només es clausuraran les dependències en què es produeixi la votació.



"Es procedirà únicament al tancament d'aquelles dependències en què es fessin actes de preparació"

"Es procedirà únicament al tancament d'aquelles dependències en què es fessin actes de preparació o fora a celebrar-se la votació el dia 1, tenint cura que no es vegin afectades la resta de dependències en les que s'hagin de seguir prestant els serveis que els siguin propis", indica. També ordena als cossos de seguretat, com ja va fer la Fiscalia, requisar tot el material relacionat amb la consulta que es pretengui introduir en els locals o ja hi sigui, "incloent els ordinadors que constitueixin l'objecte o instrument dels delictes que s'investiguen ".



Altres centres públics que mana tancar són els que es facin servir com a "infraestructura logística o de càlcul", com centres de processament, de recepció, de recompte o de gestió de vots. Tot això ho han de fer els tres cossos, destaca, "conjuntament per a l'efectivitat de l'ordenat, prestant-se en tot moment l'auxili i suport necessari", i quan sigui necessari comptaran amb el suport de la Guàrdia Urbana i de les policies locals.



Per tal que es garanteixi el bon funcionament d'aquesta actuació conjunta, la magistrada estableix que les forces de seguretat han de respondre al Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat, dirigit per Diego Pérez dels Cobos. "La situació que es presenta a la jornada del dia 1 d'octubre a tot el territori de Catalunya aconsella unir les forces dels diferents cossos policials, que hauran d'actuar conjuntament per al compliment del que s'ha ordenat", afirma la jutgessa del TSJC.