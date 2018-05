El president de la Generalitat, Joaquim Torra, ha pogut visitar a primera hora d'aquest dilluns els dirigents polítics empresonats al centre penitenciari d'Estremera, entre els quals, a més d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn i Raül Romeva, es troben els consellers que ha restituït en els seus càrrecs, Josep Rull i Jordi Turull, però que han estat vetats pel govern de Mariano Rajoy, que de moment es nega a publicar els nomenaments del nou Consell Executiu català al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Al migdia, Torra s'ha desplaçat també cap a la presó d'Alcalá-Meco per visitar l'ex-consellera Dolors Bassa i l'ex-presidenta del Parlament Carme Forcadell.

​

​A la sortida d'Estremera, el president de la Generalitat ha informat sobre la disposició de Josep Rull i Jordi Turull per acceptar les responsabilitats per les quals han estat nomenats de nou com a consellers del govern català i sobre la seva "voluntat de ser dimecres a Barcelona per prendre possessió dels seus càrrecs.



"A cap país d'Europa aquests nostres conciutadans es trobarien en presó preventiva", per les causes per les quals han estat processats, ha assenyalat Quim Torra.

"Hem volgut visitar les tres presons on es troben els presos polítcs catalans", ha dit el president, per explicar a continuació que els ha trobat "forts i animats", convençuts que "la seva causa és justa" i "desitjant que s'acabi d'una vegada la judicialització" d'un conflicte estrictament polític.



"Catalunya està esperant els seus dirigents, honestos i demòcrates", ha declarat Torra en català i castellà a les portes de la presó. "Demano una vegada més que la política torni a la política". "Que torni el diàleg", ha reclamat en paraules adreçades al president del govern Mariano Rajoy i al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

A la tarda, Torra té previst anar a la presó de Soto del Real, on es veurà amb l'ex-president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.



La visita de Torra es produeix després de la decisió del Govern de Mariano Rajoy de bloquejar la formació del nou Govern, per incloure els consellers presos Rull i Turull i els exiliats Lluis Puig i Toni Comín.



La negativa de Rajoy a publicar al DOGC el nomenament de consellers equival al manteniment de l'aplicació a Catalunya l'article 155 de la Constitució i la conseqüent intervenció de les seves institucions.



La trobada de Torra amb els presos polítics catalans estava previst per divendres passat, després de la seva presa de possessió, però es va posposar a aquest dilluns "per raons organitzatives i logístiques a petició del Ministeri de l'Interior", segons fonts de la Generalitat.

Rajoy posa condicions al "diàleg"

Mariano Rajoy, que aquest dilluns es trobava de visita a Vigo, ha declarat que el govern nomenat per Torra no és "viable" i que per a que sigui possible el diàleg cal que a Catalunya hi hagi un govern amb capacitat de "dialogar seriosament", i d'"acompassar les afirmacions" en favor del diàleg "amb els fets". "La llei s'ha de complir", ha dit, sense fer cap esment a l'article 155 de la Constitució.



"Catalunya ha de recuperar la normalitat institucional, econòmica i social", ha afirmat el president del govern. "Epero que aviat hi hagi un govern viable que compleixi amb la llei" ha insistit.