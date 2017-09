Un centenar d’estudiants de la Universitat de Lleida (UdL) han passat la nit d'aquest dilluns en aules cedides per la pròpia institució, i hi estaran almenys fins dijous per donar suport al referèndum i en contra de la repressió de l’estat. Consideren que aquesta situació els obliga a mobilitzar-se i a “ser al carrer i no a les aules”, i asseguren que mantindran la tancada fins dijous ja que llavors comença la festa major de Lleida i tanquen tots els campus de la UdL. Han passat la nit a les aules i s’aniran mobilitzant en funció de com evolucioni l’actualitat fins diumenge. No és el primer cop que ho fan, ja que el passat 20 de setembre ja s’hi van quedar treballant fins a les cinc de la matinada.

La direcció de la UdL els ha deixat aules per poder dormir a cobert,i una sala d’ordinadors

Llibert Reixach, portaveu del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) també ha explicat que aquest dimarts tenen prevista la celebració de més actes al campus de Cappont de Lleida, on “els estudiants d’instituts del Camp Escolar es volen unir amb filades per donar-nos el seu suport malgrat que molts no puguin votar”. Pels universitaris és un gest simbòlic que valoren molt positivament.

Amb la tancada també volen donar suport a l’assemblea extraordinària de claustre que es es du a terme durant el matí d'aquest dimarts a la UdL. En aquest claustre els docents i representants de la resta d’estaments de la universitat han de votar la posició de la institució sobre el referèndum i la situació política a Catalunya. Tot seguit es manifestaran fins a Cappont per celebrar un dinar popular i donar la benvinguda als estudiants d’institut que s’uniran a la protesta.

L’equip directiu de la UdL ha decidit tolerar la tancada. De fet, un cop els estudiants van anunciar al rector l’ocupació, la direcció de la UdL els va deixar "aules per poder dormir a cobert, i una sala d’ordinadors des d’on podem elaborar comunicats i mantenir les nostres accions amb els mitjans de comunicació”, explica en Llibert.

Possible vaga universitària a tot Catalunya

Aquests actes reivindicatius es podrien ampliar dimecres a tot Catalunya. El sindicat d’Estudiants dels Països Catalans a Lleida es troba en negociacions per unir-se a la vaga que han convocat dimecres els estudiants de Barcelona, entre d’altres. Dilluns els estudiants van celebrar un acte polític on va participar Joan Tardà (ERC), Montse Fornells (ERC) i Ramon Usall (CUP). Tot seguit es van agrupar al claustre del Rectorat on van confeccionar pancartes per la mobilització d'aquest dimarts cap a Cappont amb lemes com 'Omplirem els carrers' o 'Votarem'. Es preveia una nit que ha estat força llarga per ells.



El vespre de dilluns van desplegar els diversos sacs de dormir i estores que guardaven a les seves motxilles. “Dormirem a les aules que ens ha cedit la Universitat perquè aquí a la nit ja comença a fer fred i aprofitem que no ens han posat cap impediment”, explica Reixach. Tenien previst treballar en comunicats i reunions i assemblees fins passades les quatre de la matinada per llevar-se aquest matí a l’hora de mostrar el seu rebuig a la gestió que fins ara ha fet el rector de la Universitat davant el claustre extraordinari que s’hi celebra.