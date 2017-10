Catalunya s'aturarà aquest dimarts 3 d'octubre, només dos dies després d'un referèndum colpejat pels cossos de seguretat de l'estat, que han deixat ferides 893 persones a diferents punts del país. Sindicats i entitats sobiranistes han convocat vaga general a Catalunya a través de la Taula per la Democràcia. La convocatòria està dirigida a "tota la societat, patronals, empresaris, sindicats, treballadors autònoms, entitats, institucions i tots els ciutadans de Catalunya", però no es tracta d'una vaga general clàssica, ja que CCOO i OGT s'han desmarcat perquè no volen "avalar posicions que donin cobertura a la declaració unilateral de la independència".



La Generalitat ha fixat que circulin el 25% dels trens i autobusos de 6.30 a 9.30 h i de 17 a 20 h a Barcelona

Els sindicats convocants són CGT, COS, AIC i Intersindical; però també han convocat entitats com ANC i Crida per la Democràcia, que parla d'aturar fins i tot el consum i espera que totes les botigues estiguin dimarts tancades. La Fundació Barcelona Comerç ha emès un comunicat en què diu que s'adhereix a l'aturada general "com a representant dels comerços de proximitat de Barcelona" i deixa al lliure criteri de cada comerç o eix comercial el seu seguiment.



Pel que fa a l'ensenyament, les escoles i instituts tancaran, alguns ho faran amb serveis mínims i d'altres sense. Per la seva banda, els hospitals estan reprogramant visites i proves previstes per aquest dimarts i CatSalut ha planificat "un pla de contingència i uns serveis mínims" per disminuir les posibles afectacions de la vaga.

Pel que fa al transport públic de Barcelona, la Generalitat ha fixat que circulin el 25% dels trens i autobusos de 6.30 a 9.30 h i de 17 a 20 h, mentre que la resta de franges no hi ha serveis mínims. "Això suposa que en aquests horaris de matí i de tarda circularan un de cada quatre trens i un de cada quatre autobusos, en general amb intervals quatre vegades superiors als habituals". La resta de les franges no hi ha serveis essencials assignats i per tant pot no haver-hi cap tipus de servei.



El govern català afavorirà que els funcionaris dels diferents departaments de la Generalitat puguin sumar-se a l'aturada sense que hagin de descomptar diners de la seva nòmina. Cada departament de la Generalitat ha donat indicacions al seu personal sobre com aplicar en la pràctica aquesta flexibilitat davant la protesta de dimarts contra la violència policial durant la jornada del referèndum.

Pel que fa al sector privat, la Generalitat insta als treballadors que vulguin sumar-se a la vaga que ho pactin amb la seva empresa. Algunes, però, han anunciat que s'hi sumen, com Nostrum, Frit Ravich, Bon Preu, Ametller Origen. També el Club de Futbol Girona i el FC Barcelona. Pel que fa al sector cultural, pràcticament totes les institucions i equipaments de Catalunya tancaran aquest dimarts.

Convocatòries de protesta

Cartell de convocatòria de la vaga del 3 d'octubre de l'ANC.

Al llarg de tot el dia hi haurà actes de protesta i concentracions a molts punts de Catalunya. Aquestes són les cites convocades per aquest dimarts de vaga general per la Taula per la Democràcia:



11.00h Convocatòria davant dels col·legis electorals "vandalitzats" per la Policia Nacional i la Guardia Civil. Crida per la Democràcia convida a portar flors als col·legis electorals que van ser assaltats diumenge per les policies de l'estat.



12.00h Concentració davant de tots els centres de treball i davant dels ajuntaments de tots els municipis de Catalunya.



18.00h Convocatòria davant dels ajuntaments de les capitals de comarca.

A Barcelona convocatòria de concentració a la Plaça Universitat sota el lema 'En defensa dels drets i les llibertats"



A banda dels actes convocats per Taula per la Democràcia hi ha organitzades tractorades durant tot el dia a diferents punts de Catalunya. A les 11 del matí es manifestaran els Bombers a Barcelona, i es desplaçaran fins a la Delegació del Govern. A les 12 del migdia també hi ha convocada a Barcelona una manifestació d'estudiants. I la CGT ha convocat les seves pròpies concentracions.