El Ministeri de l'Interior té previst expulsar al Marroc una persona migrant internada al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona que, a més, és sol·licitant d'asil, segons han denunciat la plataforma Tanquem els CIE i el col·lectiu de persones migrants i refugiades que mantenen una tancada des de fa més d'un mes en un edifici públic de Barcelona, ​​que també destaquen que la seva sol·licitud d'asil encara s'està encara estudiant a l'Audiència Nacional.

En un comunicat, els denunciants afirmen que entre aquest dijous i divendres està previst el vol de deportació després que "les autoritats han esgotat pràcticament l'estada permesa al CIE per expulsar-lo". Segons fonts jurídiques de Tanquem els CIE, aquesta persona porta 57 dies internada dels 60 que possibilita la llei. Apunten que el sol·licitant d'asil va arribar a Espanya el 2016 per Melilla, on va formular la seva primera petició d'asil, que va ser rebutjada. Posteriorment va tornar a sol·licitar-la, però no va ser admesa, per la qual cosa va presentar un recurs a l'Audiència nacional perquè es reexaminés el cas que encara està pendent de resolució, apunten les mateixes fonts.

Les organitzacions critiquen que el Govern central està "obviant la greu situació en què es troba si és deportat", ja que l'home ha expressat la seva por a patir represàlies al seu país d'origen, on l'homosexualitat està perseguida judicialment (el Codi Penal marroquí castiga amb presó les relacions sexuals entre persones del mateix gènere) i socialment (s'han registrat casos de linxaments públics a parelles homosexuals que, després de ser agredits, han estat jutjats per un tribunal). De fet, segons aquest advocat, el sol·licitant d'asil ha manifestat que ja va patir repressió en el passat, raó per la qual va decidir sortir del país i demanar refugi a Espanya.



L'advocat de la plataforma contra els CIE s'ha presentat al centre aquest dijous per entrevistar-se amb l'afectat i avaluar la situació. Actualment es troba treballant en el cas perquè l'advocat de l'intern pugui paralitzar l'expulsió. La seva intenció és sol·licitar "mesures cautelaríssimes" al jutjat perquè es paralitzi la deportació mentre encara s'està estudiant el seu recurs. "No té sentit que s'executi expulsió d'una persona que té pendent la resolució sobre petició d'asil en un jutjat", postil·len aquestes fonts, que també afegeixen que aquesta estratègia té un "marge limitat" atès que els terminis de temps són molt ajustats.



Els denunciants fan una crida per aturar aquesta deportació i aquest dijous s'han concentrat a les 11.00 hores als voltants del CIE. També s'han convocat concentracions per aquesta tarda a Barcelona, ​​davant de la subdelegació del Govern a les 17.00 hores, i en altres ciutats.

Complir el Dret Internacional

Exigeixen a les institucions espanyoles en matèria d'immigració i asil que "compleixin el Dret Internacional", ja que estarien vulnerant el principi de no devolució que recull la Convenció de Ginebra des del 1951 com a garantia imprescindible del dret d'asil: "Cap Estat contractant podrà, per expulsió o devolució, posar de cap manera un refugiat a les fronteres dels territoris on la seva vida o la seva llibertat perilli per causa de la seva raça, religió, nacionalitat, pertinença determinat grup social, o de les seves opinions polítiques ".



En cas de ser expulsat forçosament al Marroc, aquest sol·licitant d'asil podria enfrontar-se a una condemna de fins a tres anys de presó per la seva orientació sexual, segons les lleis del règim marroquí. Fonts de Tanquem els CIE també apunten al "cost i repercussions que la seva deportació podria tenir en la comunitat".