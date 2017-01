Vuit premis Gaudí per la pel·lícula de Juan Antonio Bayona

BARCELONA. Els actors Emma Suárez i Eduard Fernández han guanyat la nit d'aquest diumenge els IX Premis Gaudí a Millor Protagonista Femenína i Masculí pels seus papers en les pel·lícules 'La Propera pell' i 'El hombre de las mil caras', respectivament.



"Per a mi el més bonic d'aquesta nit és tornar a trobar-nos amb l'equip", ha dit Suárez en rebre el premi, mentre que Fernández també ha dedicat el seu premi a un equip, sobretot d'andalusos amb gran capacitat de treball, ha remarcat.

La gran guanyadora

La producció 'Un monstre em ve a veure', de Juan Antonio Bayona, ha estat la nit d'aquest diumenge la gran guanyadora dels IX Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català després de conquistar vuit premis dels 11 als quals aspirava i alçar-se amb els importants guardons a Millor Direcció i Millor Pel·lícula en Llengua No Catalana.



Així, al llarg de la nit, la pel·lícula, rodada en anglès, s'ha fet amb els reconeixements a Millor So, Millor Direcció Artística, Millors Efectes Visuals, Millor Fotografia, Millor Muntatge i Millor Direcció de Producció.



Dedicant el premi a Millor Direcció al seu pare -present a l'auditori--, ja que aquest va ser qui li va ensenyar a escriure, Bayona ha assegurat que aquesta pel·lícula era "una aposta complicada" que ha sortit bé gràcies al públic; a més, ha agraït la tasca i paciència del seu equip.



No obstant això, la Millor Pel·lícula ha estat el drama familiar 'La Propera pell', d'Isaki Lacuesta i Isa Campo, una cinta que també ha aconseguit tres dels 14 premis a què aspirava -al guanyar també com a Millor Guió i Millor Protagonista Femení -.



Diversos membres de l'equip han explicat que aquesta aventura va començar fa molt de temps i han reivindicat que rodar en català no sigui tan difícil, mentre que Lacuesta, que ha fet pujar a l'escenari a tot l'equip, ha destacat que ha estat un privilegi haver treballat amb ells ; així mateix, ha subratllat que l'ànima de la pel·lícula ha estat l'actor Àlex Monner, i ha donat les gràcies a Emma Suárez per haver acceptat el paper.



"Hi ha una tradició catalana que és portar diners a Suïssa, i el cinema aconsegueix portar-ho de tornada", ha dit en referència als productors suïssos que es van sumar a una última etapa al projecte, aixecant un gran aplaudiment i rialles, mentre que Isa Campo ha reiterat els agraïments.

'Timecode' i 'Alcaldessa'

El Millor Curtmetratge ha recaigut en la producció nominada als Premis Oscar a Millor Curtmetratge de Ficció 'Timecode', de Juanjo Giménez -que ha celebrat rebre un premi a casa i la possibilitat de portar un altre d'Estats Units "si aquell senyor" li deixa entrar, en referència a Donald Trump--.



La Millor Pel·lícula Documental ha estat 'Alcaldessa', de Pau Faus, sobre l'ascens de l'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, i els responsables han dedicat a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) perquè és "on va començar tot".



L'Acadèmia ha votat com a Millor Pel·lícula Europea 'Elle', dirigida per Paul Verhoeven i escrita per David Birke, mentre que l'única candidata a guanyar com a Millor Pel·lícula d'Animació, 'Ozzy', d'Alberto Rodríguez i Nacho La Casa, ha estat reconeguda amb el premi, el que segons el parer dels seus autors "demostra el difícil que és fer una pel·lícula d'animació".

Reivindicacions per poder rodar en català

La gala ha transcorregut sense reivindicacions fins a l'arribada del discurs de la presidenta de l'Acadèmia, Isona Passola, que per a aquest 2017 ha assegurat que l'Acadèmia s'ha proposat demanar més diners per a les produccions catalanes, que, segons ha dit, compten amb molt talent i poc pressupost: "no vam rodar en català. Llegim, escoltem música i veiem teatre en català, però no podem veure cinema en català. Què hem fet malament?".



Ha reivindicat que els directors i productors volen rodar en qualsevol llengua, però també a la seva, i ha detallat que el públic de cinema català ha caigut del 8% a l'1% en un any: "Cal fer els deures perquè el pròxim any hi hagi moltes pel·lícules en català ".



"Demanem més diners per a la ficció catalana, per a la televisió catalana", ha dit la presidenta de l'Acadèmia, referint-se al paper de Televisió de Catalunya com a motor de la normalització lingüística, i assenyalant directament al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, així com el conseller de Cultura, Santi Vila, a l'hora de finançar rodatges en aquest idioma.

Josep Maria Pou: "Som professionals, no aficionats voluntaristes

Així mateix, durant la gala s'ha concedit el Gaudí d'Honor-Miquel Porter a l'actor Josep Maria Pou, que s'ha pronunciat en el mateix sentit que Passola i de forma més contundent. Ha lamentat que el sector travessa moments en què no hi ha feina suficient: "el talent i el treball que necessitem tenen un amic terrible: la complaença ".



"Compte amb la complaença i compte amb mirar-nos massa al melic", ha insistit



"He sentit últimament que, malgrat les retallades i falta de pressupost, i malgrat tanta precarietat, som tan collonuts que fem un cinema fantàstic. Mentida! Som capaços de fer-ho millor", ha dit Pou.



El veterà actor ha dit que cal exigir treballar en les condicions necessàries i els mitjans adequats: "Som professionals, no aficionats voluntaristes. Aquest ofici és la nostra manera de ser i la nostra forma de viure i cal poder fer-ho amb dignitat".



Com és tradicional després de la gala, aquest dimarts, la Generalitat ha convocat una recepció amb els guanyadors dels IX Premis Gaudí, amb la presència de Passola; el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el conseller de Cultura, Santi Vila.



En un comunicat de la Generalitat, Puigdemont ha assegurat que TV3 és un model que cal reforçar i ha assegurat que cal "blindar-se davant els intents d'afeblir la cultura de l'audiovisual".