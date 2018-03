Diversos artistes i col·lectius s'han aplegat a la plataforma No Callarem!, sorgida per denunciar la censura i donar suport a les persones represaliades per l'increment de la repressió contra la llibertat d'expressió que les darreres setmanes s'ha accentuat a l'Estat espanyol. El col·lectiu, que s'ha presentat formalment aquest dimecres a l'Antic Teatre de Barcelona, s'ha constituït després de les recents condemnes a la presó dels rapers Valtonyc i Pablo Hasel, i ha fet una crida perquè la setmana del 9 al 15 d'abril se celebrin activitats arreu del país per "reclamar la llibertat d'expressió i expressar el suport als artistes encausats i processats les darreres setmanes".



En el seu manifest, llegit per l'actriu Silvia Siles, la plataforma subratlla que no callaran "mentre hi hagi lleis per emmordassar-nos", "mentre hi hagi una sola persona represaliada a l'Estat espanyol per expressar-se, actuar o pensar de manera contrària al règim", "mentre hi hagi activistes perseguides per denunciar vulneracions de drets humans" o "mentre es persegueixin persones tan sols per expressar opinions a les xarxes socials". Tenen clar que defensar la llibertat d'expressió és defensar un dret col·lectiu, del conjunt de la societat, i si no s'atura l'actual espiral repressiva en aquest àmbit "demà pots ser tu" qui la pateixi directament.

El Sindicat de Músics Activistes de Catalunya, l'Ateneu Popular de 9 Barris, Defender a Quien Defende, Defensem els Drets Humans, Novact, les editorials Tigre de Paper i Raig Verd, Konvent Puntzero, Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, Òmnium Cultural o el Grup de Periodistes Ramon Barnils són alguns dels col·lectius que s'han aplegat a No Callarem! Durant la roda de premsa, a la que hi han assistit artistes com Gerard Quintana o Marina Abad -la cantant d'Ojos de Brujo-, Cesk Freixas o Joan Colomo, entre d'altres, Valtonyc ha agraït el suport rebut i ha celebrat veure "que el meu cas no és un atac aïllat, sinó un atac a un dret fonamental en qualsevol societat democràtica, com és la llibertat d'expressió i a la creació artística". El raper mallorquí, que encara no sap quan haurà d'entrar a la presó després que fa unes setmanes el Tribunal Suprem li confirmés la condemna a tres anys i sis mesos, ha manifestat sentir-se "més fort que mai". Ha demanat als artistes "no caure en l'autocensura" i ha afirmat que la "desobediència és la millor resposta a la condemna. Si ho fem se n'adonaran que no tenen presons per a tots i no podran actuar".



Alguer Miquel, cantant de Txarango, ha parlat en nom dels músics que se sumen a la plataforma, "per dignitat" i perquè cal "alçar-se" contra un "estat vergonyós". "L'Estat pretén sembrar la por entre nosaltres, que ens ho pensem dues vegades abans de fer accions i dir les coses, i el que toca és estar aplegats, deixar clar que estarem aquí i que no callarem. Tenim clar que els atacs a la llibertat d'expressió són atacs contra la societat sencera", ha afegit. Thais Bonilla, responsable de campanyes de Novact, ha parlat en nom de les entitats en defensa dels drets humans i ha recalcat que mesures com la Llei mordassa, el pacte antiterrorista o la reforma del codi penal el que busquen és atacar i limitar drets com la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió o la llibertat de manifestació, que constitueixen el "dret a la protesta", que justament és el que permet "aconseguir nous drets". L'escriptora i periodista Aina Torres s'ha encarregat de parlar en nom de la literatura i, citant Montserrat Roig, ha recordat que "les paraules no es poden tancar dins d'una gàbia, volen soles".

Setmana de mobilitzacions a l'abril



La setmana del 9 al 15 d'abril estarà farcida per activitats en defensa de la llibertat d'expressió. No Callarem! ha anunciat que compta amb la col·laboració d'ateneus i equipaments de gestió comunitària, a més d'entitats de la societat civil i col·lectius d'artistes però pretén que "tota la societat autoorganitzada" se sumi a la iniciativa, que tindrà com a eix central la "censura i la repressió a la música, el cinema, a les arts escèniques, visuals, la literatura i el pensament crític". La recaptació de totes les activitats anirà destinada a la caixa de resistència de la plataforma, que es dedicarà a la defensa de les "encausades i perseguides per la repressió la censura". De moment, ja s'ha anunciat que en ciutats com Tarragona, Terrassa, València, Alacant o Madrid es faran activitats durant aquella setmana. La primera cita, però, és aquest mateix dimecres, amb un concret a les 20.30 al Freedonia -al carrer de la Lleialtat de Barcelona- del mateix Valtonyc. Diversos artistes també gravaran un tema de hip hop amb lletres del raper mallorquí.



El passat 20 de febrer, el Tribunal Suprem va confirmar la condemna a tres anys i sis mesos de presó a Josep Miquel Arenas, Valtonyc, imposada per l'Audiència Nacional pels delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la corona, i amenaces no condicionals en les seves cançons. Deu dies més tard, l'Audiència Nacional va condemnar a dos anys i un dia de presó el raper lleidatà Pablo Hasel pels delictes d'enaltiment del terrorisme, amb l'agreujant de reincidència, pel contingut de 64 missatges publicats a Twitter i una cançó seva a YouTube.