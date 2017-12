Victoria sostiene sobre las manos el cuerpo de un cerdito bebé muerto, recogido de un contenedor de las granjas industriales, que sus trabajadores tiraron porque no pudieron llevarlo al matadero. Tiene 27 años y es activista desde los 18. "Me cuestioné cómo podía comerme un conejo o un pollo mientras tenía a mis gatos y perros en mi casa. No veía la diferencia entre unos y otros", cuenta a Público.

Sujetando imágenes de animales maltratados por la industria ganadera, alrededor de 400 activistas se han concentrado a las 12 horas de este sábado en la Puerta del Sol del Madrid para reivindicar los derechos de los animales y denunciar el maltrato que sufren aquellos que no tienen voz. La protesta ha sido convocada por la organización Igualdad Animal, con motivo del Día Internacional de los Derechos Animales, que coincide con el Día de los Derechos Humanos.

La industria ganadera no muestra las "aterradoras" imágenes del maltrato porque "el negocio dejaría de ser rentable"

"Con estas imágenes visibilizamos a todos los millones de animales que viven una realidad terrible cada día en estos lugares y que no tienen voz para reclamar justicia", denuncia Javier Moreno, portavoz y cofundador internacional de Igualdad Animal.

La organización reclama una ley de protección legal para los animales y denunciar las prácticas de las granjas industriales y las condiciones inhumanas y violentas de la industria ganadera. "Cada fotografía guarda una historia detrás y no es una historia feliz", apunta Moreno.

Un consumo "más responsable y compasivo"

Los activistas de Igualdad Animal aseguran que la mayoría de la sociedad está en contra del maltrato animal, pero la industria ganadera no muestra las "aterradoras" imágenes de la realidad que ocultan las granjas industriales y los mataderos, porque "el negocio dejaría de ser rentable". Así lo señala Daniel, mientras sostiene la fotografía de un pato, en representación de "todos los animales de granja que están siendo masacrados y torturados por culpa de la industria cárnica".

"La gente prefiere mirar para otro lado en lugar de ser consciente de la violencia que sufren estos animales y continúan comiéndoselos y formando parte de esta masacre", apunta el activista. Uno de los muchos que reclama a la sociedad un consumo más responsable y compasivo.

La concentración ha finalizado a las 13 horas con las palabras y el agradecimiento del portavoz de la organización a todos los activistas: "Llegará el momento en el que miremos hacia atrás y recordemos cómo los animales de granja eran maltratados innecesariamente y estemos orgullosos del avance de la sociedad".