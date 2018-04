La mujeres que abortan antes de la semana 12 de gestación en la Región de Murcia tienen que pagar de su propio bolsillo la sedación, ya que el Servicio Murciano de Salud (SMS) no cubre el coste de esta parte de la intervención. Esta es la respuesta de la Consejería de Salud que se desprende de la pregunta lanzada por la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia (ADSP-RM).

El departamento sanitario de Murcia considera que estas intervenciones "suelen ser poco traumáticas", es decir, no se abona la sedación "porque no se precisa". Así, la ADSP-RM critica esta explicación y solicita al consejero de Salud, Manuel Villegas, que establezca un "criterio cínico". "La sedación y/o la anestesia es inherente y necesaria en este tipo de intervenciones ya que no es concebible un acto quirúrgico sin ellas. Son las mujeres las que tienen que pagar la sedación o anestesia directamente (el precio de la sedación está en torno a los 90-100?) y muchas de ellas tienen problemas para hacerlo por carecer de recursos económicos", según recoge La opinión de Murcia.

Asimismo, la asociación denuncia que en varias ocasiones, las mujeres son derivadas a hospitales de Madrid: "No entendemos de ninguna manera esta situación que afecta gravemente a las mujeres que en ese momento se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad (por ejemplo con un feto con malformaciones incompatibles con su vida) y necesitan de un apoyo especial y de la cercanía de los suyos, es inconcebible que tengan que ser derivadas habitualmente a Madrid en vez de ser atendidas y solucionado su problema en nuestra Región, hemos de recordarle que la normativa indica que en estos casos se aplica el criterio de Excepcionalidad".

Para la Consejería, estos traslados "se realizan a partir de las 21 semanas tras la información de un Comité Clínico Regional".



De esta manera, Podemos y PSOE piden explicaciones y califican de "disparate" e "inadmisible" esta medida del SMS. La diputada regional de Podemos, Mª Ángeles García Navarro, ha lamentado este viernes que el departamento que dirige Manuel Villegas establece un criterio "absolutamente subjetivo e ideológico" al considerar "poco traumáticas" las interrupciones del embarazo antes de la semana 12. Para la formación morada, este argumento "carece de criterio sanitario", pues el grado de experiencia traumática en cada mujer "es absolutamente diferente y no se puede estandarizar".

Por otra parte, la diputada regional socialista, Consuelo Cano, ha señalado que las mujeres murcianas "tienen que encontrar apoyo y ayuda en la Administración sanitaria regional, ya que es una cuestión de salud".