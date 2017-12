La campaña "I will not be silent" (no permaneceré en silencio) nace de la revista W y el objetivo de la iniciativa es denunciar los abusos sexuales en Hollywood (aun si no se sufren en primera persona, pero se es testigo). Cientos de voces han dado un paso adelante para contar sus experiencias y han puesto el foco en los abusadores, como Harvey Weinstein, que han salido indemnes todos estos años. A la campaña se han sumado actrices mundialmente conocidas como son Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Salma Hayek o Emma Stone y también actores como Jake Gyllenhall, Robert Pattinson o Oliver Pachon.

Las actrices y actores han grabado un vídeo en blanco y negro en el que repiten el lema mientras miran fijamente a cámara. Quien comienza la grabación es la actriz Nicole Kidman y quienes la finalizan son las también intérpretes Jennifer Lawrence y Emma Stone, que se miran mutuamente para después afirmar. "Ella tampoco permanecerá en silencio".



No es la primera iniciativa que se produce tras los escándalos por abusos sexuales, el movimiento #Metoo se popularizó en las redes sociales y se ha utilizado para concienciar sobre el acoso y abuso sexual, tanto es así, que la revista Time nombró esta campaña como "personaje" de 2017.

En castellano el movimiento se divulgó en las redes sociales con las etiquetas #AmíTambién y #YoTambién. Unas etiqueta que, como explica la propia publicación, "brindaron un paraguas de solidaridad para millones de personas que dieron un paso al frente y contaron sus historias".