Más de una veintena de heridos tras volcar un autobús escolar cuyo conductor da positivo en cocaína

MADRID.- El accidente de autobús de este miércoles en Fuenlabrada se salda con 21 menores heridos leves de entre 11 y 14 años. El suceso se produjo tras volcar un autobús escolar en la M-506, a la altura del kilómetro 10 en Fuenlabrada, según han informado desde Emergencias Comunidad de Madrid 112.

El accidente ha tenido lugar en una rotonda y hasta el lugar se han trasladado efectivos del SUMMA que han atendido a los 21 heridos. El autobús siniestrado llevaba a 44 alumnos de la zona del Parque Miraflores.

El jefe de la guardía José Luis Eymar, ha explicado que los heridos son leves y, tras ser atendidos en el lugar por el SUMMA, han sido trasladados a los hospitales de Móstoles, Fuenlabrada y Doce de Octubre (Madrid) donde se procederá a su observación.

El conductor del autobús escolar ha dado positivo por cocaína tras ser sometido a controles de alcohol y drogas tras el accidente, según informan fuentes de la investigación.

El conductor del autobús ha dado positivo por cocaína en el drogo test. De momento no ha sido detenido.

Fuentes de la Guardia Civil han señalado a Efe que el conductor, por el momento, no ha sido detenido, a la espera de comprobar si el consumo de la droga es reciente y ha influido en el accidente o si, por el contrario, fue previo y no está relacionado con el siniestro.



La Guardia Civil ha realizado al conductor los controles pertinentes, incluido el de alcoholemia ,que ha dado negativo, y ha dado positivo en cocaína en el drogo test. De momento, no ha sido detenido.



Un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112 ha informado de que el accidente se ha producido alrededor de las 8.15 horas cuando el autobús ha volcado por su lado derecho por causas que investiga la Guardia Civil de Tráfico. El habitáculo no ha quedado deformado por lo que los niños han salido por su propio pide.

Los heridos son leves y la mayoría de los niños han acudido con normalidad a clase.

Los heridos son leves y, tras ser atendidos en el lugar por el SUMMA, han sido trasladados a los hospitales de Móstoles, Fuenlabrada y Doce de Octubre (Madrid) donde se procederá a su observación.

La mayoría de los niños que han sufrido el accidente que les llevaba al Instituto Jimena Menéndez Pidal, en Fuenlabrada, han acudido finalmente a clase con normalidad, algunos de ellos tenian un examen y han acudido a realizado han informado a Europa Press desde el centro público. Algunos padres han decidido llevarse a casa a sus hijos tras lo ocurrido.

Como han detallado desde el centro, muchos de los padres de los alumnos implicados se encontraban en el lugar de los hechos pues el accidente ha sido muy cerca de la parada donde se recogía a los menores.

Por su parte, el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, ha acudido hasta el lugar de los hechos junto con la concejala de Seguridad Ciudadana, Raquel López, así como responsables del Parque de Bomberos de la localidad y de la Policía Local.

Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, ha afirmado que la Guardia Civil está investigando los hechos

Sobre las causas, Robles ha señalado que la Guardia Civil está haciendo el atestado todavía y que no les han trasladado de momento las circunstancias. Sobre el conductor, ha dicho que lo que conocen por los medios de comunicación es que se encuentra bajo una "situación compleja".

También ha mandado un mensaje de tranquilidad porque todos los heridos son leves, con "magulladuras o golpes" y ha explicado que las familias con las que ha hablado están "tranquilas". Tiene pendiente, no obstante, en las "próximas horas" contactar con las que han trasladado a sus hijos a hospitales.Introduzca el texto aquí

En el lugar del accidente se ha montado hospital de campaña para atender a los afectados en el lugar hasta donde se han desplazado unidades de bomberos de Mostoles y Fuenlabrada, la Guardia Civil y Cruz Roja. Dos grúas de gran tonelaje están retirando autobús accidente y los escombros.