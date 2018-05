Fue Evelyn Beatrice Hall quien escribió, a principios del siglo XX, aquello de "estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo". Pese a que han pasado más de 100 años desde la famosa cita, el derecho a la libertad de expresión no está más garantizado ahora de lo que lo estaba entonces y ha sido éste, precisamente, el tema central de la conferencia Ataques sobre la Libertad de Expresión y de Prensa en Europa abanderada por los eurodiputados Ana Miranda (BNG), Josep María Terricabras y Jordi Solé (ERC), del grupo de Los Verdes del Parlamento Europeo (PE).

Una conferencia que ha generado muchísima expectación mediática por la posible participación de Valtonyc al evento, ya que, según las últimas informaciones de este diario, se encuentra en territorio belga desde hace más de 15 días. El rapero fue condenado a tres años y medio de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas y debía entrar en prisión este jueves.

No obstante, los miembros del grupo de apoyo al artista, han afirmado durante el encuentro que llevan tres semanas sin saber nada él, "no sabemos si está vivo o muerto, si come o no come, estamos preocupados", y han querido lanzarle un mensaje de apoyo: "Estés donde estés, sigue resistiendo porque tu resistencia es nuestro aliento de lucha".

El rapero Pablo Rivadulla, más conocido como Pablo Hasel, condenado a dos años y un día de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, ha expresado su apoyo a Valtonyc y ha querido remarcar que “el exilio no implica libertad, porque implica no estar en tu tierra con tus seres queridos".

Durante su intervención ha recordado que la Policía Nacional efectuó un registro en su casa, "secuestraron mis cosas y las de mis familiares, al más puro estilo de la Gestapo nazi, y todo por hacer unas canciones críticas con el régimen". Recordó también algunos momentos del juicio, en el que "la fiscal dijo que en cualquier otro país de Europa yo también seria condenado, pero eso es totalmente falso, porque tanto en Europa como en Estados Unidos hay raperos que jamás han sido condenados a prisión por el contenido de sus letras. Para ello tenemos que irnos a Turquía, país con el que el estado español guarda muchos parecidos".

La música y las redes como arma terrorista

El periodista y youtuber, fundador de Resistencia Films, Alex García, también fue acusado de enaltecimiento del terrorismo por la Audiencia Nacional y la Fiscalía le pidió dos años de cárcel y 2.000 euros de multa.

"Me acusan de enaltecer terrorismo, pero terrorismo es condenar a condiciones de esclavitud a la clase obrera, terrorismo es desahuciar familias. En mi canal se enaltecen amor a los oprimidos y odio a las injusticias", ha afirmado este jueves durante la conferencia.

Un caso similar al del periodista Jorge Correa, conocido como Boro, condenado por la Audiencia Nacional a un año y medio de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo por los mensajes difundidos en su cuenta personal de Facebook.

Boro ha destacado que lo que tratan de mostrar con todas estas condenas es ir a por la ideología de las personas imputadas, porque "siempre cumplen el mismo patrón" (de izquierdas y con un perfil activista). Tras su intervención, como gesto simbólico, ha roto una foto de Franco junto a Juan Carlos I y Felipe VI (a los que ha denominado Franco segundo y tercero).

Ivan Lezno, rapero del colectivo La Insurgencia, condenados (sus doce miembros) a dos años y un día de prisión por enaltecimiento del terrorismo, ha afirmado: “Lo que hacemos nosotros no es terrorismo, terrorismo es la muerte de más de 600 obreros, los más de 60.000 desahucios en el pasado 2017, la venta de armas al estado saudí… Declaro al estado español culpable para ser juzgado por el pueblo que tanto sangra y que algún día cerrará sus heridas para siempre”.

La credibilidad de los medios en España

El vital papel que juegan los medios también se ha debatido durante la conferencia. La primera en abordar el asunto ha sido Beatriz Talegón, abogada y periodista, que ha citado un estudio del EU research center que "sitúa a España como el país europeo que menos confía en sus medios de comunicación (un 29%), sólo por detrás de Italia" y ha cargado contra RTVE: "Es la cadena pública con menos apoyo de Europa, solo el 13% de los encuestados la considera su principal cadena para informarse".

La semana pasada justamente el Consejo de Informativos de TVE compareció en el Parlamento Europeo para denunciar la falta de pluralidad y la censura en la televisión pública.

El escritor Suso de Toro ha advertido del peligro de "utilizar los medios de comunicación como armas contra la sociedad para difamar a la población, como ya sucedió con el Prestige y está pasando ahora con Catalunya".

Tanto Talegón como de Toro han arremetido también contra la Ley Mordaza, puesto que, a su forma de ver, "prioriza la presunción de veracidad de cualquier fuerza y cuerpo de seguridad del Estado por encima de la presunción de inocencia de cualquier ciudadano libre" y es "una respuesta represora y autoritaria desde el Estado contra una o dos generaciones españoles, impidiéndoles tener una vida digna y teniendo que emigrar en muchos casos".

Periodistas y medios de comunicación: dos realidades distintas

Entre los panelistas, también se encontraban el eurodiputado Verdes-Ale húngaro, Jávor Bénedek, que ha afirmado que en su país "se socava la libertad de los periodistas a través de subsidios del Estado y de la Unión Europea, que se utilizan para concentrar a los medios y acallar las voces críticas", el columnista de Público, Aníbal Malvar, que ha afirmado: "La libertad de expresión es el campo de cultivo de los periodistas".

Malvar ha añadido que los medios pueden difamar porque a veces los costes de las multas son más bajos que las ganancias que suponen las mentiras y el corresponsal de Libération en Bruselas, Jean Quatremer, que tras dedicar más de 20 años a informar sobre asuntos europeos, ha afirmado que "la presión que se ejerce a los periodistas es muy sutil, mucho más perversa de lo que pueda parecer a simple vista".

En el último panel han participado representantes del Comité de la Radio Televisión de Galiza y la actriz Isabel Risco, que han denunciado que "los medios de comunicación públicos gallegos están al servicio del gobierno del PP" y han recordado casos como el de las vacas locas, la prohibición del documental Caixa Negra, o el caso del Prestige, contando como se obviaba a movilización #Nuncamais.

Si bien ha habido muchas críticas hacia los medios de comunicación, especialmente duras por parte de Hasel, el grupo de apoyo a Valtonyc e Ivan Lezno, la eurodiputada Ana Miranda ha querido destacar que hay que separar a los medios de comunicación de los periodistas que trabajan en ellos puesto que "muchas veces se encuentran en situaciones precarias y no siempre pueden ser libres, aunque quisieran serlo".

Volviendo a la frase de Hall… ¿Hay que poner límites a la libertad de expresión o hay que luchar de la mano incluso de aquellos que defienden lo opuesto a lo que representas?