La actriz gallega Iria Pinheiro (Ourense, 1978), habitual en la televisión pública gallega (TVG) y habitual de la escena dramática y musical en Galicia, denunció la pasada semana ante el juzgado de guardia de Santiago de Compostela al director del programa de la TVG, la televisión pública gallega, Con amor e compañía, José Luis Viñas Orta, por acoso sexual.

Según la información de Europa Press, la denuncia hace referencia a unos hechos ocurridos entre marzo y junio de 2017, cuando la actriz trabajó en este programa de la TVG.

En su demanda, Pinheiro asegura que Viñas le dijo en una ocasión mientras estaba haciendo una prueba de vestuario para interpretar a Maria Pita: "No quiero que escondas tus curvas en la televisión", y a continuación "metió la mano dentro de la camisa y me la bajó hasta el medio de los pechos indicando: la quiero hasta aquí".

Según el relato de Pinheiro, este tipo de situaciones fueron continuas. En una ocasión Viñas agarró fuertemente a la actriz y juntó su pelvis con la de ella, mientras le susurraba al oído: "Que sea la última vez que actúas mal para que yo tenga que escoger la toma que tú quieres". Pinheiro también asegura en la denuncia que un día Viñas empezó a "sobarla y dar palmaditas en su muslo de una forma inadecuada de evidente índole sexual". Ante las negativas y el rechazo de Pinheiro, el director del programa actuaba "con desdén y con humillaciones públicas"

La situación se hizo insostenible y a finales de junio Iria Pinheiro decidió dejar el programa por "no obtener garantías de que iba a cambiar la situación" por parte de la productora.

"La que suscribe se sintió menospreciada por el mero hecho de ser mujer", afirma la denuncia. En una entrevista con un medio gallego, Iria Pinheiro afirma que ha decidido denunciar "para poder ayudar a otras mujeres".

Tras la denuncia, Ante la denuncia, TVG se apresuró a puntualizar que el denunciado no trabaja para TVG ni para "ninguna" productora que actualmente dé servicio a la televisión pública. Pese a "no existir relación contractual alguna", la compañía de los medios públicos gallegos ha decidido que, "cautelarmente" Viñas "no trabajará en ninguna producción relacionada con la CRTVG mientras no se aclaren los hechos denunciados".

Asimismo, la CRTVG expone que está recabando "la información exhaustiva de los hechos por parte de Ficción Producciones" y manifiesta que entiende "la sensibilidad sobre esta cuestión", pero puntualiza que "debe también respetar la legal presunción de inocencia y aguardar el curso de la Justicia".