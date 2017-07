Según el último barómetro municipal de Barcelona el turismo se ha convertido en el primer problema para los barceloneses. La ciudad se enfrenta a una serie de dificultades derivadas del masivo turismo que llega cada año a la capital catalana: masificación, apartamentos turísticos ilegales y una burbuja inmobiliaria que expulsa a vecinos y comerciantes del centro de la ciudad. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asegura en una extensa entrevista que publica este lunes El Periódico que "hay que evitar hablar turismofobia", y explica las medidas que se están tomando para luchar contra la gentrificación.

Colau asegura en la entrevista que Barcelona "es una ciudad de éxito y que la inmensa mayoría de barcelonesas y barceloneses valora el turismo como un activo positivo que genera el 15% del PIB de la ciudad cientos de miles de empleos". Sin embargo, la alcaldesa reconoce que el turismo "también es uno de los principales retos". "Queremos una Barcelona cosmopolita, pero también una ciudad para vivir que no produzca dinámicas especulativas que expulses a los vecinos y los comerciantes. Hay que encontrar un equilibrio, poner orden y regular. La masificación es un problema incluso para los turistas"

Pese a estas difiultades, Colau insiste en que "hay que evitar hablar de turismofobia porque es convertir en fenómeno lo que en realidad es un efecto: las molestias, las incomodidades o la expulsión de vecinos y comercios por la presión especulativa sobre vecinos y comercios. Colau cree que hay que regular el turismo y en este sentido se reivindica porque ella fue de las primeras en verlo: "Al llegar al gobierno se nos acusaba de locos y comunistas por querer regular el turismo; ahora hay un gran consenso al respecto.

Sobre la polémica con Airbnb y el fraude detectado con algunos pisos turísticos en Barcelona, Colau se muestra categórica: "Esta batalla no la pensamos perder. Tenemos un centenar de inspectores que están dando resultados concretos: más de 2.000 órdenes de cese de pisos turísticos ilegales. Con la mayoría de las plataformas digitales hemos acordado que no anuncien apartamentos sin licencia, pero Airbnb, una de las más potentes, de momento no lo ha hecho. Por eso ha recibido una multa de 600.000 euros, que ya es firme, y seguiremos así hasta que cambie de actitud. El realquiler turístico de apartamentos sin licencia, como hemos visto en el caso de al Barceloneta y el de un exdirectivo de Airbnb, es una estafa en toda regla para los turistas, para el propietario y para la ciudad de Barcelona".

En la entrevista, Colau también anuncia que el Ayuntamiento está preparando "una estrategia antigentrificación". Colau cree que Barcelona es "una ciudad de éxito", pero en su opinión, eso "no puede implicar que los barceloneses lo tengan más difícil para vivir en su ciudad". "La gente y los barrios son el alma de una ciudad. Por eso hemos cuatriplicado la inversión en políticas de vivienda y estamos recuperando más pisos de entidades bancarias que la Generalitat en toda Catalunya, pero esas medidas no dan resultados de un día a otro", concluye en la entrevista.