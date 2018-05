Un albergue de València cobra más a mujeres que a hombres por las mismas habitaciones 

Un albergue juvenil de València, Up!Hostel, ha sido denunciado por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana por cobrar más a las mujeres que a los hombres por ocupar una habitación con las mismas características. Las diferencias de precio pueden ser de hasta tres euros por noche, según la denuncia, presentada hace unos días contra la empresa Valencia Station Hostel SL, propietaria del albergue, y que ha sido trasladada a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Inspectores de la Agencia Valenciana de Turismo ya abrieron hace unas semanas un expediente al albergue juvenil ubicado en la Estación del Norte de València que, en su página web, diferencia entre"habitaciones chicas", "habitaciones chicos" y "habitación mixta".

Fuentes de UP! Hostel explicaron a EFE de que los precios van "conforme a oferta y demanda" y no "tiene nada que ver con si es femenina o masculina", y ha señalado que es verdad que las habitaciones femeninas "se venden más porque las chicas prefieren estar en habitaciones solo femeninas y no en mixtas, y el precio siempre sube".



El albergue cobra hasta un 3,06 euros más a mujeres que a hombres por habitaciones idénticas

Sin embargo, la denuncia de la Unión de Consumidores ha señalado que "teniendo en cuenta que la descripción de las habitaciones, su configuración y servicios ofrecidos es exactamente igual en los tres supuestos, no hay justificación alguna que explique la diferencia de precios". Ahora están abiertas diligencias previas para investigar cuál es la situación en el albergue y determinar si se da a la empresa un periodo de subsanación o se impone algún tipo de sanción.

El objetivo es, según las fuentes, "comprobar si efectivamente" es un caso de "discriminación", ya que "una cosa es que ofrezcan distintos tipos de habitación porque cada una tenga servicios diferentes y en función de eso se ponga el precio, pero no en función de quien la ocupe".

En el caso de la habitación masculina de ocho o dieciséis camas, el precio e de 13,77 euros la noche, en la habitación femenina de ocho camas asciende a 16,83 y en la de dieciséis camas a 15,30, mientras que si es una habitación mixta de ocho camas cuesta para ambos sexos 15,30 euros la noche.

Según informa el diario El País, el Instituto Valenciano de las Mujeres ha remitido un escrito al establecimiento advirtiéndole de que su política comercial infringe la Ley de Igualdad y el artículo 14 de la Constitución, e instándole a cesar en la diferenciación de precios por razón de sexo, también en relación con las habitaciones mixtas.