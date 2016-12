El alcalde de Alcorcón tacha de "hienas" a los que critican sus palabras sobre el feminismo

MADRID. - El alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), ha negado las acusaciones de machismo que ha recibido desde que se hicieran públicas unas palabras suyas en las que ataca al "feminismo radical" y a las mujeres que lo defienden.



Mediante un comunicado ha denunciado una campaña de manipulación encabezada por "un grupo de extrema izquierda que cortó y pegó frases inconexas". De esta forma el alcalde intenta salir al paso de las críticas que se han sucedido desde que se publicó el vídeo.







En las imágenes, se puede escuchar al alcalde definir al movimiento feminista como un grupo de "mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo

hay que pensar".

De mis 5 Tenientes, 4 son mujeres, incluyendo a la 1ª. Mi portavoz, mujer. Mi Dircom, mujer. Mi sec gral en partido, mujer. ¿Machismo? 👍🏼 — David Pérez García (@davidperez) 26 de noviembre de 2016

Y lejos de rectificar, el alcalde ha achacado la "campaña" para desacreditarlo a que la izquierda de Alcorcón no logra ganarle en las urnas. Bajo su punto de vista, se ha realizado un "montaje" con frases "inconexas" contra él para convertir "un alegato en defensa de la mujer frente al feminismo radical" en un ataque contra las feministas.



Se trata, ha dicho Pérez, de una campaña "urdida para desprestigiar su trabajo" por parte de quienes "no logran derrotarle en las urnas" y difundida por "auténticas redes de perfiles falsos creadas y dirigidas con el único fin de hacer daño desde el cobarde anonimato y la acción destructiva".



El propio alcalde ha endurecido su tono en Twitter contra quienes desde las redes le atacan. "Noto las hienas intentando morderme, pero es que no me llegan ni a los talones. Da pena su odio y su cobardía, uno a uno no son NADIE", ha dejado escrito.

Noto a las hienas intentando morderme pero es que no me llegan ni a los talones. Da pena su odio y su cobardía, uno a uno no son NADIE. — David Pérez García (@davidperez) 26 de noviembre de 2016

A estas palabras ha respondido la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero, también en la misma red social. "Que David Pérez te llame hiena de buena mañana no tiene precio", se ha quejado.



Otro que ha utilizado las redes para criticar a Pérez ha sido el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, quien ha indicado que espera que la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, desautorice al alcalde y que confía en que las precisiones realizadas por él no sean la postura oficial del PP de Madrid.