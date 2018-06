La periodista Cristina Fallarás lo tiene claro: "Casos como los de Atsasu o el 1-O demuestran que tenemos que salir a la calle". Así se ha pronunciado la tertuliana en un acto de homenaje a los jóvenes de Altsasu (Navarra) celebrado este jueves, en el que varios artistas, intelectuales y activistas han llamado a participar en una manifestación el próximo sábado en Madrid para pedir la libertad de los ocho jóvenes condenados a prisión por la Audiencia Nacional.

Fallarás cree que lo ocurrido en la localidad Navarra y en Catalunya evidencia que "la actuación policial y judicial dejan rastro, genera ejemplos para futuras acciones, y no sólo eso, da argumentos a las bestias". Asimismo, la periodista ha incidido en "aterrizar la lucha cotidiana que llevamos en las redes y asentarla en la realidad con manifestaciones, recogida de firmas, etc", ha asegurado en el evento organizado por la Plataforma de Apoyo a Altsasu en Madrid.

El actor Willy Toledo ha pedido Justicia al "estado franquista español", uno de los "más represores de la UE". Al mismo tiempo, ha exigido a las instituciones que no "ejerzan la venganza contra las personas inocentes", en referencia a los jóvenes condenados a penas que oscilan desde los dos a los treces años de prisión por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Altsasu.

Toledo augura un futuro "durísimo" para los ciudadanos españoles. En este sentido, ha llamado "torturador" al nuevo ministro de Interior, Fernado Grande-Marlaska. "Me da vergüenza ver a muchas compañeras de izquierdas que aplauden al nuevo Gobierno que nos va a tocar sufrir. Si esperamos que esta situación se calme, voy a dar un dato: de las nueve últimas ocasiones en las que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigar las denuncias de torturas por parte de detenidos, en cinco de ellas, el juez instructor era Grande-Marlaska. Podemos deducir que nuestro ministro de Interior es un torturador, por lo que las expectativas que nos vienen por delante son realmente durísimas", ha criticado.

En palabras del actor, el pueblo vasco lleva décadas sufriendo casos "tan aberrantes" como el de Atsasu. "Hay cientos de personas que han sido víctimas de montajes policiales, judiciales y mediáticos". De este modo, considera que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la magistrada que vio terrorismo en la agresión a los dos guardias civiles en el municipio navarro, "debería ser procesada por prevaricación".

Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, ha mandado toda la fuerza y el apoyo a los jóvenes de Atsasu, "represaliados por este Estado vengativo", ha dicho en un vídeo, en el que además sostiene que los condenados "representan la dignidad y la decencia de este país. Estaremos siempre con vosotros".

Manifestación convocada el pasado sábado bajo el lema "Hau ez da justicia/Esto no es justicia", por los colectivos Altsasu Gurasoak y la Plataforma Altsasukoak Aske, en apoyo a los jóvenes de Alsasu. EFE/Jesús Diges

El cantante del grupo Def con Dos César Strawberry, invitado al acto celebrado en el madrileño barrio de Lavapiés, ha manifestado su "estupor" ante la utilización de la Justicia como una herramienta política. No entiende cómo una "trifulca" en las fiestas de un pueblo a la cinco de la mañana "se haya querido convertir en un acto de terrorismo, aunque finalmente ha sido imposible demostrarlo". Pero precisamente, "al no poder demostrar ese supuesto terrorismo inexistente", se ha querido penalizar a estos jóvenes con unas "penas desproporcionadas a los hechos", ha relatado.

Sol Sánchez, portavoz de IU Madrid, ha recordado el día que salió la sentencia: "Vi el titular de que no se les acusaba de terrorismo y dije 'bien, vamos bien', pero no me había percatado de las penas de cárcel". Ha afirmado que tuvo que leer la noticia dos o tres veces porque "no me podía creer hasta dónde eran capaces de llegar, otra vez más. Cuando algo es injusto, es injusto, y da igual que lo diga un juez, el Papa o dios".

Esta activista, además, ha reclamado "la cosa más básica en un Estado de derecho: que la Justicia se pueda llamar Justicia". Cree que este caso "banaliza algo tan grave como es el terrorismo yihadista". "No podemos seguir no haciendo nada ante ese avance de recorte de libertades", ha sentenciado.

Para el secretario general del PCE, Enrique Santiago, la sentencia del caso de Altsasu, "claramente represiva y que aplica el derecho penal del enemigo", muestra "el error de esta democracia al no haber depurado tras el franquismo" al Poder Judicial. Santiago ha solicitado el indulto para los ocho condenados y ha instado al nuevo Gobierno a dejar sin efecto la reforma del Códigol Penal del PP.