El fuerte temporal de vientos, lluvia y nieve que afecta a media Europa ha obligado a cancelar vuelos y emitir avisos de alerta en varios países del continente, especialmente en Reino Unido, Alemania, Francia y España.

[Consulta aquí si tu vuelo ha resultado afectado].

En el centro de Inglaterra, en el aeropuerto de Birmingham, las autoridades cancelaron todos sus vuelos por la fuerte nevada caída en gran parte del Reino Unido, que ha provocado el cierre de carreteras y una gran alteración en los medios de transporte. Las nevadas se concentraron en el centro de Inglaterra, pero también en Escocia y en la capital británica.

En Suiza el aeropuerto de Zúrich también tuvo que cancelar en total 40 despegues y 40 aterrizajes debido a la nevada en Suiza y en el noroeste de Europa, según las pantallas del aeródromo.

Un portavoz del aeropuerto aseguró que debido a la nieve caída en los aeropuertos de Amsterdam, Londres, Düsseldorf y Fráncfort se han tenido que anular vuelos desde esas ciudades.

En Francia un ferri que realiza la travesía del Canal de la Mancha encalló en las proximidades del puerto francés de Calais, indicó la prefectura (delegación del Gobierno), aunque no hubo que lamentar heridos. "No hay heridos", subrayó un portavoz de la prefectura, que precisó que el navío es el "Pride Of Kent", de la compañía P&O, que había salido de Calais, en dirección al puerto británico de Dover con unas 300 personas a bordo.

A causa de una violenta ráfaga de viento, el barco se golpeó con uno de los muelles del puerto, y fue a quedar atascado en una zona de piedras, señaló el portavoz. Dos remolcadores estaban intentando sacarlo del lugar donde se quedó varado en un día de fuertes borrascas en esa zona, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. El tráfico quedó temporalmente interrumpido.

En Portugal la tormenta obligó también a decretar la alerta por vientos fuertes, precipitaciones intensas, agitación marítima y caída de nieve, que han llevado a las autoridades lusas a lanzar varios avisos a la población.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) colocó a ocho distritos del norte y el centro del país en aviso rojo a partir del final de la tarde debido a vientos fuertes que pueden alcanzar los 130 kilómetros por hora en las zonas de mayor altitud.

La borrasca "Ana" tuvo como período más crítico en Portugal "el final de la tarde del domingo y la madrugada del lunes", según el IPMA, que prevé para esta segunda jornada caída de nieve en las zonas altas del norte y el centro del país.

Debido a estas previsiones meteorológicas, Protección Civil lusa emitió un aviso en el que prevé que el temporal pueda tener efectos como caídas de árboles, inundaciones rápidas en núcleos urbanos y estructuras subterráneas, formación de bolsas de agua o hielo en las carreteras y obstrucciones a la circulación, entre otros.

Por ello, recomendó a la población que evite lugares con árboles, que no circule por las zonas de mayor altitud y que no realice ninguna actividad marítima. La transportadora de energía lusa EDP Distribución declaró también el estado de alerta en todas las regiones al norte del río Tajo y reforzó sus operadores en el territorio para atajar posibles problemas en la red eléctrica causados por "Ana".