Una cámara oculta destapa el maltrato en una granja de Inglaterra

La organización internacional Igualdad Animal ha hecho públicas unas imágenes en las que un trabajador de la granja de lácteos Pyrland, en Somerset (Inglaterra) propina patadas y puñetazos a las vacas y los terneros recién nacidos.



Las imágenes fueron obtenidas con cámara oculta como resultado de una investigación que la organización animalista hizo en diciembre a esta granja, cuyos productos suministran a las cadenas alimenticias más importantes de Inglaterra, como Tesco, Sainsbury’s, M&S y Coop.







En la grabación se puede observar cómo un trabajador maltrata a los animales con patadas y puñetazos y cómo aplasta a una vaca contra una de las vallas del recinto.



“Es uno de los casos de abuso hacia animales más crueles que hemos documentado en Inglaterra”, asegura Toni Shephard, directora de Igualdad Animal en Inglaterra, en un comunicado. “La violencia contra los animales es algo sistemático en esta industria. Es una realidad muy distinta a la reflejada en la publicidad de la industria cárnica con sus animales felices en verdes prados”, ha señalado por su parte Javier Moreno, director internacional de la organización.

Igualdad Animal ha entregado las imágenes a la ONG inglesa RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) que ha iniciado una investigación. Igualdad Animal asegura, además, que el dueño de la granja ha reconocido que la grabación pertenece a su negocio y ha justificado que se trata de un hecho aislado de un “trabajador agresivo”.



“Estamos horrorizados por el comportamiento del joven aprendiz, que ha sido despedido”, ha declarado el granjero a la BBC.