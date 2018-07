El campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos, es un "campo de minas higiénico" que ha elevado drásticamente el riesgo de epidemias entre las personas que malviven en el masificado campamento y también entre la población de las localidades cercanas.

Así lo ha denunciado este viernes el sindicato de personal sanitario y administrativo de los hospitales públicos griegos (Poedin), cuyo personas visitó las instalaciones el pasado miércoles.

"En Moria hay tan solo dos enfermerías y ni siquiera disponen de agua corriente", ha detallado el presidente de Poedin, Mijalis Yannakós, que destaca que "las tiendas de campaña están amontonadas, sin espacio entre ellas y sin acceso a canalizaciones de desagüe".

"Los desechos van a un riachuelo y de allí al mar", añadió Yannakós, que expresó su preocupación de que se declare alguna epidemia a causa de la insalubridad.

Recalcó que para los más de 7.300 refugiados atrapados en Moria, cuya capacidad de acogida oficial es de 3.000 personas, hay tan solo dos médicos y una veintena de personal de enfermería que, de hecho, no pueden atender más que las urgencias.

"De media sacan sangre 80 veces al día para analizarla, no tienen tiempo para nada más. Y todo esto en un campamento con centenares de casos de hepatitis y sida", aseveró.

Sin personal suficiente en los hospitales públicos

La consecuencia es que los refugiados tienen que dirigirse al hospital público de Mitilene, donde hay muchas plazas de médicos sin cubrir e incluso escasez de medicinas básicas. "Para una consulta deben esperar entre cuatro y cinco meses", afirmó Yannakós.

Las organizaciones humanitarias denuncian constantemente las terribles condiciones del campo de Moria y piden el traslado de los refugiados a otros centros en la parte continental de Grecia.

Por su parte el Gobierno afirma que el traslado a tierra firme de aquellos que no forman parte de los considerados grupos vulnerables -familias monoparentales, menores no acompañados, personas de edad avanzada o con problemas de salud- no está permitido por el acuerdo de migración UE-Turquía de 2016.

En los campamentos de refugiados de las islas de Egeo, con capacidad total de acogida para 6.338 personas, están atrapados alrededor de 14.500 solicitantes de asilo.

El Gobierno griego quiere abrir nuevos campamentos para descongestionar los existentes, opción a la que se oponen los habitantes de las islas.