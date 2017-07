Orgullo de participar en ese "carnaval de la diversidad", como lo han calificado algunos asistentes. La manifestación del Orgullo LGTB recorre este sábado en Madrid el trayecto que va de Atocha a Colón para reivindicar que otra forma de amar es posible. Bajo los lemas "Por los derechos LGTBI en todo el mundo" y "Despatologización Trans ¡Ya!", el World Pride ha iniciado la marcha este 1 de julio.

En la cabecera de la manifestación se encontraban los dos colectivos convocantes, FELGTB y Cogam, así como otras asociaciones y representantes de los partidos políticos y sindicatos. Se ha podido ver a Albert Rivera, Pablo Iglesias, Xavi Domenech, coordinador de En Comú, Mónica Silvana, del PSOE, Ricardo Sixto por parte de IU,y, por primera vez, el PP, representado por Andrea Levy.

Mucho antes de que diera comienzo la marcha, el centro de Madrid ya albergaba cánticos reivindicativos y multitud de banderas, procedentes de todos los puntos de España y del mundo. A ritmo de batucada la marcha ha iniciado su camino desde Atocha en un trayecto marcado por el orgullo de un colectivo que aún sabe que queda mucho camino por recorrer en la lucha por conseguir los derechos en todo el mundo.

Asistentes a la mayor marcha del Orgullo Gay 2017 en el mundo, que ha partido de la glorieta de Atocha de Madrid para reivindicar la libertad sexual bajo el lema "Por los derechos LGTBI en todo el mundo". EFE/J.P.GANDUL

Así lo ha expresado a Público una de las manifestantes. Es migrante, viene de Chile y lleva viviendo cinco meses en España. "Nunca creí que podría vivir algo así. Es muy emotivo ver cómo la gente sale a la calle a reivindicar. En Chile aún estamos muy lejos y esto no pasa. Aunque ahora se han aprobado algunas leyes, el día a día sigue siendo muy complicado".

Pese a que todavía no hay datos oficiales de participación, se calcula que varios miles de personas han discurrido pertrechados con pancartas y lemas diversos por el centro de la ciudad. Muchos de los manifestantes han coincidido en que organizar una marcha como la que tiene lugar este sábado en Madrid es la excepción y no la norma a nivel mundial. "Queda mucho por luchar, en algunos países todavía nos matan por ser como somos", ha denunciado un grupo de asistentes provenientes de Asturias. "No deberíamos sentir miedo por ser como somos. Hay que luchar mucho", ha intercedido otro manifestante.

Ambiente festivo, sí. Pero sin olvidar una realidad que todavía es muy dura para un colectivo tradicionalmente marginado. "Existe todavía mucha discriminación, la lgtbfobia es cada vez más sibilina", explica un grupo de manifestantes segoviano. "En el pueblo de Cuéllar nos han quemado nuestra bandera", denuncian.

En esta marcha, la reivindicación de las personas trans ha tenido un protagonismo central. Muchos padres de niños y niñas trans han estado presentes con la organización Cogam para visibilizar y reivinidicar los derechos de los menores, y de todas las personas, trans. "Hay que salir a la calle para decir que estamos aquí y que estos menores merecen el mismo respeto y visibilidad que cualquier otro", ha declarado a Público un miembro de Cogam.