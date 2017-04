Condenado a 21 meses de prisión por maltratar a su mujer

El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha condenado a 21 meses de prisión a un hombre que durante 47 años maltrató y sometió a un trato "humillante y degradante" a su mujer.

La sentencia, dictada por conformidad, recoge que el acusado, L.F.A., estuvo casado durante 47 años con su víctima y desde que contrajeron matrimonio la sometió a un "trato humillante y degradante", amenazándola con mandarla al "hospital" o al "cementerio", entre otros.

Asimismo, durante este tiempo la agredió en "muchas ocasiones" aunque la víctima no denunció lo ocurrido por "miedo a las represalias que el imputado pudiera adoptar".

Pese a ello, el agresor ha sido condenado a 21 meses de prisión por un delito de maltratos habituales, por el que también se le priva al derecho y porte de armas durante cuatro años y se le prohíbe aproximarse a la víctima a menos de 300 metros durante tres años.

Además le han sido impuestos 165 días de trabajos en beneficio de la comunidad y deberá abonar a su víctima indemnizaciones por valor de 420 euros por las lesiones causadas.

No obstante, ha sido acordada la suspensión de la pena de prisión durante tres años a condición de que durante este tiempo no delinca, no se aproxime a la mujer a menos de 300 metros ni resida en el mismo lugar que ella y participe en programas formativos de igualdad de trato y no discriminación.

016. Teléfono de atención a víctimas de violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura.