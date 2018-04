El Consejo de Informativos de TVE lleva la censura de la televisión pública al Europarlamento 

La declaración de Mariano Rajoy por el caso Gürtell, el informe sobre el accidente del Jack 42, el anuncio del desarme de ETA… la lista de los asuntos que el gobierno quiso ocultar, trató de manipular o censuró en el los informativos de Radio Televisión Española es larga. Y sus profesionales han dicho basta. El Consejo de Informativos de TVE se ha reunido hoy con Cecilia Wikström, presidenta del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que examinará el próximo mes de mayo su denuncia sobre la falta de pluralismo en la televisión pública española.



“Se ha intentado todo para utilizar la televisión pública como altavoz del gobierno y del partido que lo ostenta y no de la ciudadanía”, ha denunciado el presidente del Consejo de Informativos de TVE Alejandro Caballero en rueda de prensa. “Lo que pedimos es que desde el Parlamento Europeo se exija al gobierno español que se cumplan principios que son fundamentales en los valores europeos como son la pluralidad y la independencia de los medios públicos”, ha subrayado.



El Consejo de Informativos denuncia que con su intrusismo, el gobierno del Partido Popular vulnera la Carta de Derechos Fundamentales de la UE pero también la directiva 2010/13/UE. Esta directiva exige a los Estados miembros garantizar “la libertad de la información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los medios de comunicación”. Pluralismo que, entienden los miembros del Consejo de Informativos, “no existe en televisión española ahora mismo”.



Ese intrusismo, la censura y la falta de pluralidad llevan a un mal servicio a los ciudadanos, explica Caballero. “Pretenden ocultar cosas que luego abrirán todos los informativos”, ha sentenciado.

“Debemos servir a la sociedad, no a los gobiernos”

Alejandro Caballero ha insistido en que el único objetivo del Consejo, que es un órgano independiente, es “velar y promover la independencia editorial” y, ha asegurado, “eso es lo que nos ha traído aquí”. El presidente del Consejo de Informativos ha querido destacar que además “somos periodistas vocacionales” y por lo tanto, “independientemente de si trabajamos para un medio público o no, los periodistas debemos servir a la sociedad, no a los gobiernos”.



El próximo mes de mayo, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo examinará la petición presentada por el Consejo de Informativos de TVE. Durante la audiencia, la Comisión Europea deberá presentar un informe sobre la cuestión que aunque no es vinculante, puede resultar determinante respecto a las medidas que la Eurocámara considere pertinente tomar al respecto de la cuestión.



Los tres representantes del Consejo que han viajado hasta Bruselas, Alejandro Caballero, Gabriel López y María Asunción Gómez, se reunirán esta tarde con representantes de todos los grupos políticos. Ya lo hicieron ayer con Rosa Estaràs, eurodiputada del Partido Popular y vicepresidenta de la Comisión de Peticiones. Durante la rueda de prensa de hoy, han estado presentes representantes de varios partidos políticos españoles con escaños en la Eurocámara; Fernando López Aguilar (PSOE), Lola Sánchez y Estefanía Torres (Podemos), Javier Couso (Izquierda Unida), Josep-Maria Terricabras (ERC) e Izaskun Bilbao (PNV).



Aunque no es la primera vez que el Consejo de Informativos denuncia en Bruselas la manipulación y la censura que sufren los periodistas que trabajan en la televisión pública, sí es la primera vez que lo hacen vía el sistema de peticiones. Este sistema permite a los ciudadanos denunciar posibles violaciones de la legislación europea por parte de los gobiernos de los Estados miembros.

Pesimismo respecto a la reunión de mañana

Mañana, las mesas del Congreso y del Senado se reúnen para tomar una decisión sobre la puesta en marcha del concurso público del que ha de salir el nuevo presidente de Radio Televisión Española. “Este concurso es vital para el futuro de RTVE porque el presidente de la radio y la televisión pública sería elegido por criterios profesionales y por consenso lo que garantizaría la independencia editorial de RTVE y pondría fin a su etapa más negra”, considera el Consejo de Informativos.



“Ahora mismo no somos muy optimistas pero tampoco creemos que esté todo perdido”, ha explicado Alejandro Caballero. “Animamos a todos los partidos políticos y especialmente al Partido Popular, a que se sume, a que participen, a que aporte y sea consciente de la urgencia”.



En cualquier caso, la decisión de mañana no afectará en principio al curso de la petición. “Creemos que no deberíamos parar la petición porque estamos hablando de derechos fundamentales y esto no debería volver a ocurrir”, ha aclarado Caballero. El Consejo de Informativos confía en que los partidos, incluido el PP, “sientan la presión de esta petición” y puedan llegar a un acuerdo, que cierre por fin “la etapa más negra” de la historia de Televisión Española.