Este jueves arranca el Orgullo 2018. Once días en los que Madrid se llenará de fiesta, colores y reivindicaciones. Si el año pasado Madrid fue la capital del mundo LGTBI por celebrar el WorldPride, este año la celebración no es menos significativa, puesto que se conmemora el cuarenta aniversario de la primera manifestación LGTB en Madrid. Cuarenta años en los que se han conquistado muchos derechos, pero aún quedan muchas conquistas que pelear.

El Orgullo arranca este 28 de junio, una fecha en que se conmemoran las manifestaciones y revueltas que tuvieron lugar tras las redadas de la policía en el pub Stonwall In, en el barrio newyorkino de Greenwich Village, que consideró la primera protesta de la comunidad LGTB contra un sistema que perseguía a los homosexuales, con la connivencia del Gobierno. En España, la primera manifestación tuvo lugar el 25 de junio de 1978.

Jueves 28 de junio

• Manifestación por los 40 años de Orgullo en Madrid, para rendir homenaje a los activistas que participaron en la primera manifestación del Orgullo en Madrid el 25 de junio de 1978. Hora: 19:30. Lugar: Confluencia Calle O’Donell con Menéndez Pelayo.

• Manifestación del Orgullo Crítico. Se desarrollará entre la fuente de Neptuno de Madrid, hasta la Plaza de Callao. Se trata de la primera marcha del Orgullo y las organizaciones convocantes la reivindican como una jornada de lucha política y reivindicación. Horario: 19 horas. Lugar: Plaza de Neptuno (Madrid).



• Cine Pride: Ciclo de cine con los mejores largometrajes LGTBI+ con entrada gratuita hasta completar aforo. Ver programación

Viernes 29 de junio

• Comienza la celebración del Orgullo en la calle, en los barrios. En Madrid, el barrio de Malasaña, Las Letras, Lavapiés y Chueca se llenarán de eventos y actividades.



Sábado 30 de junio

Domingo 1 de juliio



• Desfile 'Chueca con plumas y patitas'. Ven con tu mascota. A partir de las 19 horas en la Plaza de Pedro Cerolo

Lunes 2 de julio

• Madrid Summit 2018. Inauguración del foro de reflexión sobre derechos humanos. Se treta de una serie de conferencias Inaugurada durante el WorldPride del año pasado, una iniciativa que sienta a las mesas de debate a activistas, políticos y organizaciones se desarrollará en un sólo día. Mira el programa completo.

Miércoles 4 de julio

Plaza de Pedro Zerolo:

• Lectura del pregón: El orgullo se inaugurará oficialmente en la Plaza de Pedro Zerolo, con un pregón colectivo. Entre los encargados de su lectura estarán Javier Ambrossi y Javier Calvo (más conocidos como los Javis) y La Plexy, que ejercerá de maestra de ceremonias. También estarán presentes algunos de los participantes de la última edición de Operación Triumfo, el youbuter King Jedet, Victor Gutiérrez (Waterpolista), entre otros. Será a las 20 horas.

Plaza del Rey:

Entre las 20 y las 23 horas, actuaciones de:

• Actuación de Papaya DJ

• Actuación de The Grooves

• Inauguración de la Plaza de las Reinas

• Actuación de Mercedes Ferrer





Puerta del Sol:

Entre las 20 y las 23 horas se podrán ver las actuaciones de:

• 'Voz y cuerpo' de David Bastidas y Víctro Bravo.

• Maricarmen Molina .

• Pilar Valero 'Calaíta'.

• Antonio Cortés.

• María Isabel y Aaron.

• La Húngara.

• Alazán.

• Nuria Fergó.

• Nacha la Macha.

Jueves 5 de julio

• La carrera de tacones. Tendrá lugar en la calle Pelayo a las 18 horas.



Plaza de Pedro Zerolo:

Entre las 20 y las 23 horas actuarán:

• Coro Voces LGTBI

• Javier Robles

• Leticia Sabater

• La Década Prodigiosa

• Fiesta Vuélvete Loca



Plaza del Rey

Entre las 20 y las 23 horas se podrán ver las actuaciones de:

• Yoli Saa

• Balenciana

• Adriana Moragues

• Sonia Santana

• Kenya

• Marilia



Puerta del Sol:

Entre las 20 horas y las 23 se podrán ver las actuaciones de:

• Xavier Grey

• Bravo Fisher

• Reyko

• Delaporte

• Miranda

• Digital 21 y Stefan Olsdal

Plaza de España

​• La Dani y Estereotipo

• King Jedet

• Mueveloreina

• Beatriz Luengo

• Dj Cascales

Viernes 6 de julio

• Celebración de la XI edición de Mr. Gay Pride España. Con la actuación de Eleni Foureira. a las 22 horas en Puerta del Sol.



Plaza del Rey:

• Actuaciones: Entre las 20 y las 24 horas tendrán las actuaciones de:

María Pelae, Niña Lunares, Adriana Moragues. Solea Morente, Gitanas en Stereo, Las Chillers.



Plaza de Pedro Zerolo:

Entre las 20 y las 24 horas podrás ver:

• Chumina Power y Drags LL Show Bar

• Hey Bro! Hipster' de Teatro Alfil

• 'Clímax' de Teatro Alfil

• Leblond

• You & Me

• Borja Sant

• Fiesta LL Show Bar



Puerta del Sol:

• Entre las 20.15 y las 2.30 am podrás ver a Borja Sant, Samuel, Unique, Roser, Natalia, Alazán, DJ Suri, Fiesta Chachá



Plaza de España:

• Entre las 20 y las 2.30 am actuarán: Ailo Sawyer DJ, Mirela, Leklein, Sonia Madoc, 'Eurovisión Remember', Micky, Betty Missiego, Eva Santamaría, Anabel Conde, Lucía Pérez, Karina, Baccara, Barei, Fiesta Fulanita de Tal, Fiesta Cuenca Club.

Sábado 7 de julio

• Manifestación del Orgullo LGTB 2018. Saldrá de la madrileña plaza de Atocha a las 17.30 hasta Colón, bajo el lema: "Conquistando la igualdad, TRANSformando la sociedad".



Plaza del Rey

• Entre las 20 y las 24 horas, actuaciones de: Milena Brody, Estrogenuinas, María Aguado, Sandra Bernardo, Cintia Lund y Belén Arjona.



Plaza Pedro Zerolo

• Entre las 20 horas y las 24, actuarán: Tavi Gallart y Drags LL Show Bar, Juan Teenage, Javier López, Diossa, Fru Katinka, Nacha la Macha y Fiesta Black $ White con La Plexy.



Puerta del Sol

• Entre las 20 y las 3 am, actuaciones de: Fiesta Super Chueca, Festival Be Fresh, PeopleFM Pride Fest, Onda Orgullo Music Fest, Delirio: The Party, Fiesta Mala Mala, Fiesta Matrix y Freedom Gay Festival Maspalomas.



Plaza de España

• Entre las 23 y las 3 am, actuarán: Denise Murz, Ibiza Pareo, Lex, Josh Acosta, JNS, Locomia, Nayala Brown y Amen Party con Dj Ana Paula.

Domingo 8 de julio



Plaza del Rey

​• Clausura del Orgullo 2018. A las 19 horas tendrá lugar el Concurso Factor Orgullo.

• A partir de las 20:30 actuarán: Cissy Miranda, La Negri, Sofía Monreal.

• A las 21.00 se entregarán los trofeos del Campeonato de fútbol 'Fulanita de tal'