Denuncian que el Gobierno trató de silenciar la aparición del cadáver del niño subsahariano en Barbate

MADRID.- La noticia se dio al conocer el domingo de forma oficial. 48 horas después de que la Guardia Civil hallara el cuerpo sin vida de un niño subsahariano de entre 5 y 7 años en la playa de Caños de Meca, en Barbate, Cádiz. Un ciudadano notificó la aparición del cuerpo, pero nada dijo la Subdelegación del Gobierno.

De hecho, la noticia del triste hallazgo la adelantó Gabriel Delgado, director del secretariado de Migraciones del Obispado de Cádiz y Ceuta. Gracias a esa información, la prensa pudo preguntar directamente el mismo viernes al Subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz, que se encontraba de visita en Conil y Vejer para hablar de la reparación de los daños causados por el temporal.

Probabilidad de una nueva tragedia #FronteraSur: aparición de un niño migrante muerto, entre 9 y 10 años, en la playa de los Caños (Vejer). — Gabriel Delgado (@gda_ttodos) 27 de enero de 2017

Muñoz confirmó a la prensa la información adelantada por Delgado y añadió que el cadáver, en avanzado estado de descomposición, podría provenir del naufragio de una patera el pasado 14 de enero, del que se recuperaron seis cadáveres. Esa sigue siendo la hipótesis que se baraja, a falta de confirmación.

Sin embargo, Delgado, en una entrevista en la Cadena Ser, criticó la "falta de información oficial". "A nivel Administración no se ha dicho nada, y es un tema muy grave. Cuando apareció lo de Aylan en Turquía conmovió a todo el mundo", lamentó Delgado, en referencia al niño refugiado kurdo de 3 años que murió ahogado en 2015, cuando intentaba llegar a la costa griega junto a sus padres y más personas. Su hermano, de 5 años, también murió en el naufragio y la foto de Aylan se convirtió en el símbolo del drama de los refugiados. "Creo que los organismos oficiales están obligados a suministrar información de todo lo ocurrido", añadió Delgado, al tiempo que instaba a la sensibilización de la sociedad con este drama.

Un agente turco recoge el cadáver de Aylan. - REUTERS/ARCHIVO

APDHA: "No vemos una política de transparencia, se intenta minimizar el tema continuamente"

En la misma línea se pronuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). “Si se había encontrado el cuerpo, la Subdelegación tenía esa información, pero está claro que no tenía interés en decirlo. No deberían ser los periodistas los que preguntasen sobre un hecho así por información de las ONG, se tendría que notificar directamente", apunta a Público Luisa Cortés, secretaria de la asociación en Cádiz. Cortés insiste en que el Gobierno no es todo lo trasparente que debiera en asuntos relacinoados con los migrantes y que en varias ocasiones ha desmentido informaciones dadas por las ONGS que, finalmente, han resultado ser ciertas. "No vemos una política de transparencia, se intenta minimizar el tema continuamente", zanja.

Subdelegación del Gobierno niega que ocultara la información

No fue hasta el domingo cuando las agencias de noticias informaron de la aparición de cadáver del menor subsahariano, quien aún no ha sido identificado ni se conoce su procedencia. Este lunes, el subdelegado del Gobierno ha vuelto a responder a la prensa sobre este asunto y ha negado rotundamente que se ocultara la información. Agustín Muñoz afirma que él mismo dio a conocer los hechos a las pocas horas de que se encontrara el cuerpo, aunque no hubo una nota oficial, como es lo habitual, hasta el domingo.

La APDHA ha convocado una concentración simbólica el martes en el Ayuntamiento de Barbate para sensibilizar de la dramática situación de los inmigrantes que tratan de cruzar el estrecho en patera. En un comunicado emitido el domingo, la asociación insiste en que "le resulta sorprendente y denunciable que hasta hoy no se haya conocido la noticia pues la subdelegación del Gobierno no ha comunicado nada".